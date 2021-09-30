美國陷入債務僵局，股債雙殺，波及台股29日盤中重挫近400點，惟IPO市場不受影響，同日掛牌的華景電（6788）、永豐實（6790）展現蜜月行情，中籤戶分別獲利6.85萬與0.38萬元外，國內五金連鎖通路業者振宇五金（2947）也擬在30日辦理申購抽籤，有望成為今年第20檔新掛牌業者。

華景電掛牌首日漲幅高達54.8％，表現未因大盤重挫而受影響，反觀同日掛牌的永豐實因承銷價與興櫃價格相差不大，股價29日僅小漲7.31％，創下今年以來IPO股掛牌首日漲幅最低紀錄，更與八方雲集成為今年唯二掛牌首日漲幅未達雙位數的個股。

承銷圈法人表示，儘管大部分情況下傳產股的蜜月行情本就比電子股吃虧，但仍應從個股角度來判斷IPO掛牌後表現較為準確，因每家公司未來成長性與營運利基、興櫃掛牌期間股價表現及成交量多寡、與同業間本益比有無重大差異等條件並不相同，歸類為「傳產股」的因素較為籠統，好比今年掛牌的長榮鋼掛牌首日也有76.83％漲幅。

此外，若統計今年IPO股迄今漲幅，類股間差異更不明顯，亨泰光、安格、展碁國際、長榮鋼都有不小漲幅外，跌破承銷價的個股也同時包含傳產股的八方雲集、生技股的博晟生醫與威健生技，以及半導體股的凌陽創新及穎崴等。因此投資人在享受蜜月行情後，也要回歸個股基本面與產業發展才是上策。

繼永豐實與華景電後，振宇五金28日也完成公開申購，期間累計吸引21.71萬筆申購單，以80元承銷價計算，相當凍資173.71億元，在不扣除不合格單情況下，中籤率僅0.22％，有望超越華景電的0.27％中籤率，僅次安格與亨泰光。

另外證交所董事會28日也通過詠業、力積電、上品及洋基工程的上市案，4檔公司皆具產業指標意義，除晶圓代工大廠力積電申請上市資本額高達340.52億元外，洋基工程、上品及詠業29日興櫃均價也依序收在237.23元、224.87元、147.76元，市值皆具中大型股規模，為下半年的IPO盛況增添色彩。

(時報資訊)

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