Lasko推出創新思維兩用設計的Fresh me（鮮氣禦守）個人空氣清淨機，在不使用口罩的情況下，Fresh me（鮮氣禦守）可使用負離子發射刷頭釋放負離子沉降污染物，而在使用口罩的情況下，則可用負離子發射線將負離子導入口罩中加強口罩防護力，無論在家、在外騎車、搭大眾運輸等都可靈活搭配使用，是全方位的空氣防護罩。

疫情期間，大家都隨時隨地配戴口罩，這對空污及細菌等的防範是有幫助的，然而單一口罩裝備卻略顯不足。Fresh me（鮮氣禦守）利用負離子沉降原理，每秒釋放1,500萬個負離子沉降空氣中的塵埃、惡臭、細菌等微小污染物，使其不會被呼吸系統吸入，造成人體的傷害。根據檢測報告，Fresh me（鮮氣禦守）PM2.5去除率達99.99％，抑菌率達99.83％，且臭氧最大釋放值低於標準值五倍，不會因釋放過多臭氧造成刺激性副作用。Fresh me（鮮氣御守）具備超強續航力，充電2小時可持續使用60小時，且零電磁波、零噪音、免耗材，省錢而無負面影響。

Lasko非常貼心地贈送3D立體口罩，此是專依亞洲人臉型設計的專利口罩。此口罩具獨特專利負離子呼吸閥，可導入超高濃度負離子並且排出呼出的熱氣、二氧化碳等，保持口罩乾爽不悶熱潮濕，口罩耳掛材質為高彈力不織布，舒適而不易斷裂。另外，Fresh me（鮮氣禦守）也可搭配任何一種口罩使用，如此具專利科技與貼心的設計，讓您無論室內室外都可免於空污威脅，每一口都是純淨的森呼吸，走到哪都有一片世外桃源。更多資訊見美國百年經典家電Lasko官網：https://www.laskoproducts.com.tw。

(時報資訊)