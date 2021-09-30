3C家電品牌新秀「Roidmi睿米」，傳承小米科技集團的「實惠」血脈，今年更是推出CP值超高具有集塵站的掃拖機器人。有不少網友紛紛留言：「等不及要下單預購了」、「想馬上敗下去」、「這台感覺很讚，家中那台準備退休了」、「觀望很久了希望趕快上市」，同時也獲得不少媒體與達人關注，引起廣大迴響。

現在幾乎每個家庭都一台的懶人法寶「掃地機器人」，Roidmi睿米也在今年9月正式推出「Roidmi睿米全自動無線掃拖機器人Eve Plus」來搶市，並交由匯聚科技獨家總代理販售。

匯聚科技總經理郭永福表示，經營代理國際品牌小家電多年，Roidmi睿米這款高CP值且功能完善的無線掃拖機器人，充飽電可使用長達250分鐘，相當符合各類型家庭使用，即便不在家中，只要手機設定，掃拖機器人隨時待命，讓地板保持清潔一塵不染。

有別於市面上掃地機器人，「Roidmi睿米全自動無線掃拖機器人Eve Plus」，擁有AI智能導航系統，能分區管理打造自我設定的清潔方案，App Wi-Fi遠端操控可以控制設定清掃順序、設置禁止通行線，不管是小家庭或是大型住宅，別墅、樓中樓，都很適合使用，不用擔心障礙物，或是區域、階梯、角落，任何環境都可以安全清潔。加上250mL智慧微控水箱，三段出水模式，吸塵拖地清潔一次到位。

此外，這台最吸引人的地方是擁有3L大容量的智能集塵站，且有充電電量顯示，加上貼心設置的兩大系統，「流線型集塵系統」即使吸入固體食物也不易堵塞，抑菌除臭系統避免圾垃發霉散發出惡臭味。清潔結束後可設定自動集塵，不必另外清理，且依環境狀況，讓您1～6個月倒一次垃圾都不是問題。

匯聚科技總經理郭永福強調，除了高品質、高技能，也是高CP值，貼心的設計與性能，讓居家生活有質感，Roidmi睿米可說是開啟智慧掃地的新時代。早鳥優惠專案：https://zecz.ec/3DSCOMo。

(時報資訊)