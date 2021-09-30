行政院農業委員會農田水利署台中管理處，因應中央政府再生能源政策推動農業水域型太陽光電，在維持農田灌溉排水需求之前提下，嚴格把守「農業為本、綠能加值」原則，將所轄大肚圳追分段溝渠規劃太陽能光電發電案場，使有限空間發揮無限利用，創造多元效益。

該案由子晶綠能科技股份有限公司於110年5月完成建置，容量為1,372.8KW，該案場除以併聯發電容量為考量外，針對鋼構工法結構安全及案場景觀設計更是優於其他同業，子晶公司對於太陽能光電工程上之細節也十分用心，大肚圳案之植筋螺桿，均使用自製套筒覆蓋，美觀與安全兼具，現場電纜線更是使用單芯銅線進行綁固，纜線整齊藏收於C鋼結構內。

大肚圳追分段溝渠太陽能光電案場工程建置品質優良，希望提供未來農業水域型太陽能光電案場建置方針予同業參考。事實上，在政府的大力推廣之下，企業興建太陽能電廠、架設太陽能屋頂，並將生產的電力投入自用，或連結至市電網路向台電售電已蔚為風潮，子晶綠能總經理張慶義表示，太陽能屋頂不但美觀且能解決漏水問題，還可降低室內溫度，節省空調用電，更對工業大廠減少碳排量有著實質效益。

子晶綠能成立於民國105年3月，定位為專業的EPC太陽能系統工程廠商，在短短五年多的時間裡，工程實績多達數十個，包括：台達化、東和鋼鐵、協欣金屬、亞力電機、金澤金屬、台灣聯合物流、岦陞、堡喬科技及鄉鎮農會、農畜場所等，都看得到子晶綠能足跡，無論是地面型太陽能發電站或是屋頂型太陽能發電系統抑或是農業大棚太陽能發電系統，子晶綠能都能全方位滿足客戶的需求。

(時報資訊)

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