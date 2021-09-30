政府的交通、捷運重大建設通常為房地產保值或增值的最佳武器，南港，板橋與林口都是明顯例證，價格迅速上漲，遠超過區域平均。

而桃園市中壢區正鴨子划水，近期也有了大量的建設，在中央大力加持下，中壢區建設直比副都心建設，另外青埔特區的多項重大建設，例如：華泰Outlet、國泰置地廣場暨新光影城、全台最大的IKEA、市立美術館、會展中心等地標，與桃園高鐵站前廣場的百億招標案更讓中壢區增加桃園副都心的本色。

原先傳統的中壢區受益前瞻計畫，其中桃園市鐵路地下化為最重要項目之一，工程預計由新北市的鳳鳴延伸至桃園平鎮，工程總經費預計突破千億，未來中壢車站將有機場捷運、捷運綠線，以及鐵路地下化，並新增中路、永豐（桃園醫院）、中原及平鎮站，同時消除高架橋及地下道各8座、平交道20個。

此外，「內壢之心」都市再造計畫，生活圈2號道路計畫等，大大改善中壢交通狀況，打通瓶頸道路，改善道路平整度，且台66快速道路可直接連結中壢後站，將有效解決中壢交通壅塞狀況，提升整體道路品質及交通便利性。A18通往交流道的引道工程，中豐交流道與捷運開發的A20，A21等，都將中壢由傳統銳變至新的定位與腳色。

為配合中壢跳躍性的發展，加速工業區的升級與成長，身為在地深耕數十年的憶聲電子旗下子公司華憶建設，近期打造「憶聲智匯科技園區」，是中壢第一座世界級創新5G科技園區，將成為中壢工業區的地標與建築指標。此建案上下交流道僅一分鐘左右的車程，橫掃市場所有個案，並且強調大樓的智能設備與防疫功能，網路全區覆蓋，公共區域（含男女洗手間）都備有空調，符合後疫情最合適的廠辦。

華憶建設指出，近年來除青埔外，中壢區幾乎無大面積開發個案，而青埔被視為雙北特區，購入者多為雙北的客戶，這隱藏已久的需求，不管是住家與辦公，皆吸引買家搶進卡位。中壢區地稠人密，人口超過40萬，多年來早已蘊量大量需求，順應這波捷運與鐵路地下化，中壢區難得的精華區土地釋出，勢必引爆蟄伏多年的不動產市場，將如同近兩年台南房地產一飛衝天。

(時報資訊)