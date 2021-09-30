為推動半導體、數位經濟等領域之國際化專業人才投入臺灣產業，經濟部工業局結合「DIGI+ Talent跨域數位人才加速躍升計畫」及「TCA人才循環交流推動計畫」能量，並攜手國際半導體產業協會（SEMI）、美國在台協會（AIT），於日前辦理「DIGI+ × TCA 2021國際數位人才就業媒合會」線上活動。

工業局呂正華局長、SEMI曹世綸全球行銷長暨臺灣區總裁、AIT博百戰（Patrick Boland）經濟官代表致詞，並邀請英特爾、美光科技、鴻海精密、廣達電腦等25家國際科技企業，釋出超過250個職缺。此次活動參與人數超過300人次，其中在臺外籍專業人才之參與比例達2成，為臺灣產業注入國際新動能。

呂正華局長表示，工業局自2017年起，即持續推動跨域數位人才之培育，結合產學研各單位，提供臺灣大三至碩士在學學生，前往台灣大哥大、智冠科技、工研院、國衛院、金工中心等企業單位或法人，進行數位技能培訓與實務專題研習，迄今已培訓超過1,600名跨域數位人才，成功輔導許多非資通訊背景學生，具備進入資訊業所需跨領域技能。

工業局除了持續協助非資通訊背景學生轉型成為數位人才外，今年更首度將人才培育對象從臺灣學子延伸至在臺國際學生，共提供59名來自23國之在臺外籍生進入我國產業實習機會，加速培育具備數位科技與國際競爭力之專業人才。此外，今年亦促成20名臺灣學生進行國際實務專題訓練，透過美國、加拿大、荷蘭、日本、澳洲等海外業師或專家與國內業師進行雙軌指導，強化臺灣學子國際觀與實務經驗。

(時報資訊)