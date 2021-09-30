東元電機連續三年取得離岸風電陸上變電站統包工程，29日與海龍離岸風電計畫簽署陸域降壓站優先承攬協議，建置容量達1,044MW，是全台唯一超過1GW的離岸風電陸域變電站，此項合作是海龍實踐國產化計畫的重要里程碑。海龍風場透露，簽約金額約50億元。

海龍計畫2A、2B及三號風場位於彰化外海40至50公里處，原本僅2A風場肩負陸域降壓站之變壓器、開關設備及配電盤等項目國產化任務，不過此次海龍以高於政府國產化期待，將陸域降壓站以統包方式委由東元執行。東元將整合海龍離岸風電計畫2A（300MW）、2B（232MW）及三號（512MW）風場的輸出電力，銜接至陸域降壓站，再傳輸至台電變電所加入輸配電系統，預計將自2024年陸續併網。

東元總經理連昭志指出，東元連續三年取得離岸風電陸上變電站統包工程，累積約2GW的離岸風電陸上變電站建置量，為國內廠商之冠。看好台灣離岸風電市場到2035年尚有15GW的開發容量，東元將會全力爭取商機。

除離岸風電陸上變電站統包工程，近年東元也承攬多起國內外「能源中心」工程和「資料中心」機電工程。

海龍離岸風電計畫專案總監岳慕駒表示，此次合作不僅象徵國際與在地接軌，亦是海龍實踐國產化計畫之重要里程碑。

(時報資訊)

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