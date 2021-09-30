疫情衝擊下不少餐飲收攤，去年101大樓85樓餐廳欣葉結束營業，意外讓101高樓餐廳換新風貌，將由嘉林集團斥資上億打造的「捌伍添第」進駐，加上米其林一星主廚招牌，有望較前店業績增10～15％。101辦公大樓事業處營運長劉家豪指出，今年不僅有高樓餐廳添新軍，辦公室新簽客戶涵蓋跨國金融業、半導體業等，平均租金相對高於信義計畫區商辦行情10～15％，最高已站上5,000元。

目前101台北金融大樓辦公室出租率達95％，新簽客戶固定租金收入會自明年起認列，劉家豪指出，目前信義區商辦平均行情價每坪租金3,000多元，101平均租金較區域行情價溢價10～15％。近期新簽辦公室新房客，包括跨國金融、美國半導體業者，租金相對提升，最高已站上5,000元。

台北101去（2020）年營收超過150億，其中辦公室出租率約96％，年固定租金收益超過20億。去年底因疫情影響，有旅遊業者、會展業者因國際觀光客、商務客無法入境選擇不續約，大約有3％舊客戶撤出，但相對有不少新客戶排隊進101，除了外商，還有不少來自台北西區舊辦公大樓因都更而決定選擇前進信義區，尤其是世界地標101門牌。

台北101三大事業體中包括觀景台、購物中心、辦公大樓等，其中最穩定的要屬辦公大樓租金收益，撤出率3％是歷年最低，而新簽客戶相對推升平均租金再往上。

(時報資訊)