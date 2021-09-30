隨著台積電、台灣美光等科技大廠持續在中科投資擴廠，磁吸就業人口進駐，為區域消費經濟及房市增添利多，不僅帶動中科所在的西屯區預售案房價上看5字頭，就連中科周邊的衛星城市如大雅、龍井、沙鹿等區域也跟著高漲，如沙鹿區預售案每坪站上3字頭、龍井區明年預售價挑戰4字頭，讓區域客都驚呆了！

看好中科房市潛力，磐鈺營建機構昨（29）日在台中總部喬遷之喜時宣布，位於台灣大道與玉門路口近千坪基地預計明年推案，將規畫50坪左右的換屋型產品，每坪單價5字頭起跳，總銷金額約30億元。

鄉林不動產研究室指出，中科半導體大廠持續加碼投資，供應鏈跟著進駐，而科技人口紅利與科技新貴高薪、高獎金與分紅配股，自住與置產形成房市剛需，且該族群購屋自備款充足，買房不受房貸寬限期緊縮影響，喜愛高質感住宅，成為建商主力經營客層之一。

根據科技部統計資料顯示，今年前八月，中科園區總就業人口達到5萬1,339人，十年來就業人口幾乎翻倍增長，就業人口紅利成為中科周邊的購屋主力族群。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，科技人年薪豐厚，自住及置產向來積極，除了距離中科最近的西屯區外，近兩年隨著新興重劃區開發與74線快速道路開通，加上生活機能日益完善，購屋族將目標外擴到北屯、潭子、大雅、龍井等區域，帶動大雅、潭子預售案每坪站上3字頭，北屯區14期重劃區更飆上4字頭的高房價。

潭子區挾潭子科技園區與聚興產業園區等產業助攻，帶動就業人口紅利移入，吸引鄉林、順天、嘉磐、恆山及佳茂等建商插旗。看好科技人的購屋實力，加上區域發展潛力與房價爆發力可期，鄉林去年加碼在距離中科二林園區最近的員林市區購地，預計年底前推案搶市。

(時報資訊)