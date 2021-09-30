三商集團旗下第三隻金雞、以美廉社為首的三商家購預計10月掛牌上市，29日舉辦上市前業績發表會，三商家購董事長陳翔玢罕見現身強調，三商家購截至今年8月已連續15年營收成長，通路品牌包括美廉社、心樸市集等達793家，預計2023年全台規模上看1,300店。

三商家購主要以美廉社超市為主要核心品牌，總經理邱光隆指出，秉持在250公尺的商圈半徑設點，至4月開出第800家門市，但截至9月底止有開有關、現有793家，預估年底前可突破800店；其中，今年初攜手Tomods的複合店目前有30多家、年底上看50家，帶動效益達5～10％不等，並積極改裝美廉社一代店，目標年底改裝250家。

三商家購8月營收12.23億、年增2.78％，累計前8月合併營收達96.03億、年增8.42％，截至今年8月已經連續15年營收成長。展望未來，除積極尋求併購擴大規模，亦加強加盟體系規模，目標直營、加盟占比在55：45。

邱光隆指出，目前全台地區小型連鎖超市還有1萬6,700家，三商家購併購大有機會，他以之前併購嘉義在地小型連鎖超市做為加盟體系為例，表示效益極高；此外，美廉社實體會員220萬人次也是極大資源，目前正規畫往線上APP發展，預計明年初可望轉換上線，屆時除了就近買、高回購率帶動業績，APP線上訂線下取貨的OMO零售帶動，亦可壯大營收規模與市占。

而為了提供消費者更多優質且具差異化的商品，三商家購自2010年起開始引進各國特色商品，更在2011年拓展自有品牌，從研發、製程、評測到最後的上市販售，一條龍的生產過程除做好嚴格品質把關，更能有效降低成本，目前自辦進口及自有品牌，加上獨特的散米和散蛋，銷售業績已佔全品項17％，並持續朝差異化商品佔25％目標前進，提升消費者黏著度。

邱光隆指出，為強化商品差異化，透過線上Go美廉等數據資料做滾動式商品調整，像是疫情期間發現冷凍商品是消費趨勢，各店隨即調整為立式冰櫃，帶動業績成長，而因應消費者對咖啡與地瓜熟食與蔬果販售需求，亦積極導入各店銷售，目前咖啡置入達90家、年底可望達300店。而為使線上線下OMO操作成新動能，美廉社常溫物流與冷凍物流均將於第四季再拓展新倉，目前常溫物流南北均有大倉，為因應兩年後1,300家店需求，已著手規畫增加常溫倉。

(時報資訊)

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