順應全球車輛電動化浪潮，和泰汽車導入日系豪華品牌Lexus首款純電動車（BEV）UX300e，第四季還將上市首款插電式油電車（PHEV）RX450h+，朝2025年電動化車輛銷售占比達四成以上的目標邁進。

和泰29日舉行UX300e新車發表會，開啟在台販售純電動車的濫觴。UX300e定價169.9萬，僅較汽油款車型略高4萬元，成為豪華品牌中定價最親民的純電車產品，首年配額200輛。

和泰總經理蘇純興表示，今年Lexus銷售表現亮麗，7、8月更連續在豪華車市場封王；接下來儘管遭遇國外車輛供應的瓶頸，但蘇純興認為，UX300e、RX450h+等電動化新車陸續推出，加上主力豪華休旅車NX大改款將在第四季上市，樂觀今年品牌新車銷售2.1萬輛目標能順利達陣。

和泰Lexus本部長賴光雄表示，Lexus預期2025年之前要推出十餘款電動化新車，台灣將導入BEV、PHEV等電動化車款，提供消費者多元動力選擇。和泰針對旗下Lexus與豐田兩品牌，訂出2025年電動化車輛銷售占比達四成以上的目標，Lexus加速電動化新車的導入，扮演助攻目標達陣的關鍵角色。

為推廣電動化車輛，和泰做足準備，包括推出電動車主專屬APP，經銷商建置電動車充電與保修設備，Lexus並與華城電能（EVALUE）合作，透過華城全台150座充電站提供Lexus電動車主充電服務。在售後服務面，Lexus也推出電動車專屬的保養套餐，及針對動力電池提供八年或16萬公里的延長保固。

(時報資訊)