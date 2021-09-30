Lexus首款純電動車UX300e正式在台發表，總代理和泰汽車總經理蘇純興親自為新車站台。圖／陳信榮 國內景氣與台股表現優於預期，國人因疫情耽誤的購車買氣解封湧現，9月新車銷量估可突破4萬輛大關，加上市場瀰漫車價將漲、缺車的預期心理，刺激民眾加速購車決策，龍頭和泰汽車總經理蘇純興29日宣布，上調全年車市預估至45萬輛。

不過和泰並未同步上調今年新車銷量目標，仍維持年初設定的15.4萬輛。蘇純興無奈地說：「我也很想調高！」但豐田原廠因車用晶片短缺、東南亞疫情升溫，削減三至四成產能，在供應受限下，無法進一步增加銷售業績；所幸豐田品牌國產車今年因調高產銷目標，提前增加零件備料，供應不受影響。

蘇純興29日出席首款純電動車Lexus UX300e發表會，有感而發說，今年汽車產業考驗多，先是車用晶片短缺，接著是東南亞疫情突然升溫，讓行業秩序大亂，「最近與豐田原廠洽談，頻頻出現砍單、延期狀況，這是與豐田合作這麼多年來首見。」目前進口車供應採滾動式方式逐周檢討。

他表示，依目前掌握的狀況來看，9月進口車供應受影響較大，10月有所改善，但10月以後的狀況也沒有把握，畢竟還可能有新的變數冒出來，例如最近大陸實施雙控政策，是否會對產業帶來新變數，大家都密切觀察中。

蘇純興指出，原本因疫情耽誤的台灣車市，8月起隨疫情降級，買氣回籠，8月農曆民俗月創下新車銷售3.3萬輛的佳績，9月更一口氣突破4萬輛大關，較去年同期的3.7萬輛明顯成長，並帶領整體車市重返成長軌道。車市回溫加上景氣、台股表現都優於預期，因此和泰上調全年車市規模預估至45萬輛（含大車），優於原先的44萬輛。

蘇純興分析，疫情期間延誤的購車需求遞延爆發，加上新增的防疫型購車需求，拉動下半年車市成長。此外，市場瀰漫接下來將會缺車、漲價的預期，確實刺激不少人提前購車。和泰現階段儘管還沒有漲價動作，但蘇純興也警告，原物料行情狂飆、海運物流費用大漲，已超出車廠能吸收的範圍，調漲車價的議題絕對不是「狼來了」，而是全面性的課題。

(時報資訊)