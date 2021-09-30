振興五倍券開放綁定，橘子集團（6180）表示，接下來將推出加碼回饋10％，同時旗下有閑娛樂電商精選精選ACG、家電、美食券等站上熱門商品，期望透過五倍券綁定衝刺營運。此外，近期橘子代理的彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》也釋出紀念活動，預期將透過五倍券以及遊戲改版，為第四季營運增溫。

振興五倍券將於10月8日正式上路，橘子表示，旗下橘子支付配合政府數位綁定政策，透過橘子支付振興專區完成登錄後，除可領取政府提撥5,000元儲值金外，每筆消費加碼10％的零用金回饋，同時也能獲得有閑娛樂電商優惠券、折扣券、免運券等。

此外，有閑娛樂電商也觀察，過往消費性電子產品汰換多集中在年底，但消費者因應疫情遠距在家大幅增加家電的使用與需求，大型家電用品的採購量提升，除了滾筒式洗衣機、吸塵器等居家清潔用品，銷售較去年成長二倍外，ACG娛樂方面的需求也大增，3C遊戲主機的銷量更是異軍突起，與去年同期相比成長達三倍，相關遊戲片也長期占據有閑熱門榜前三名。

除了五倍券帶動以外，由遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》也將在10月1日開跑半周年慶紀念活動，預期也將為第四季營運挹注新動能。

而在新遊戲部分，橘子近期積極開發另外兩款新手遊《櫻桃小丸子》及《便利商店口袋版》，目前遊戲製作已完成，進行內部測試中，預期將在2022年推出。

(時報資訊)

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