正崴（2392）旗下全方位能源服務公司森崴能源（6806）預計於十月下旬掛牌上市，29日舉行上市前業績發表會，總經理胡惠森表示，綠色能源、碳中和、淨零減碳已是全球都在注重的能源轉型趨勢，森崴能源以「風、光、水、氣、大平台」為核心多元發展，致力打造ESG產業生態池。

森崴能源由正崴集團於2007年成立，早期以國內大型火力電廠的興建、維運、搶修為主，有感於火力污染嚴重，森崴開始積極往太陽能發電、節能服務轉型，過去十幾年來，將領域拓展至光電、風電、水力發電、潔淨能源的液化天然氣（LNG）、綠電交易平台、ESCO節能、儲能裝置等。

胡惠森指出，包括科技、金融、食品、服裝、美妝等，已經有不少大廠積極透過綠電投資自發自用、購買再生能源憑證、簽訂綠電購售等手段，達成使用綠電100％目標。如Sony CEO過去也曾指出，若日本政府再不盡快發展再生能源，Sony將因無法滿足大客戶需求，而被迫遷廠到海外，顯現再生能源已經是企業未來競爭的必備條件。

台灣方面，政府訂出2025年綠能發電占比達20％目標，其中包括太陽光電安裝量20GW，陸域風機與離岸風機目標則分別為1.2GW與5.74 GW，2026～2035年離岸風電將再釋出15GW，但目前已經建置的光電、風電量，距離目標仍有不小的距離，可見綠色經濟將成為未來重要的「綠金」。

受惠政府全力推動再生能源，帶動太陽光電及陸域風電廠陸續完工，森崴能源營運成長顯著，2020年稅後淨利2.44億元、年增813.91％，毛利率27.94％，每股盈餘2.86元。2021上半年營收10.2億元，較去年同期成長1,260％，稅後純益2.64億元，每股盈餘2.47元，毛利率45.12％。

截至2021上半年，森崴能源已簽約的開發及工程合約609億元（合約期間2021～2025），運維合約75.8億元（合約期間2021～2041），及每年的售電收入合約。

(時報資訊)

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