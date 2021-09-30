光寶科（2301）29日宣布，4萬張庫藏股在實施的最後一日順利達標，共花費24億多元、均價為60.74元，這也是光寶科21年來第一次實施完成的庫藏股，而在光寶科29日積極買入庫藏股下，即使台股大跌1.9％，光寶科盤中逆勢上漲，終場也僅小跌0.16％，收在64.4元。

光寶科過往多次實施庫藏股，但沒有一次買到預定的張數，而光寶科新任董事長與總經理上任屆滿一年後，為了轉讓股份給員工，於今年7月底宣布實施4萬張庫藏股，預計在9月29日之前實施完畢。

而新人上任果然有新氣象，光寶從8月底開始積極買入，光寶29日宣布，4萬張庫藏股已經實施完畢，是光寶過去21年來、共實施6次庫藏股中，第一次達標，前面5次不是因為股市變化大、考量股東權益與員工認股意願而放棄達成，就是景氣不明、考量資金有效應用而沒有達成預定買入張數目標。

光寶科首度買滿的4萬張庫藏股，根據公開資訊觀測站資料顯示，共花費24.29億元，每股買入均價為60.74元，顯示對於公司派來說，60元附近是長期持有的合理成本價位。

光寶科庫藏股實施最後一日進場，似乎一度對於護盤發生一些效用，昨日大盤在美國領跌下，一開盤就大跌200多點，電子股、金融股雙倒，但光寶盤中仍是萬綠叢中一點紅、一度上漲1.55％，即使終場不敵賣壓，下跌0.16％、收在64.4元，跌幅仍明顯低於電源同業（台達電下跌1.58％、群電下跌0.45％）。

(時報資訊)

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