今年以來伺服器需求一直暢旺，但近來MOSFET不僅缺貨還漲聲再起，中國限電也對許多零組件供應狀況投入新的變數，但緯穎副董事長暨執行長洪麗甯表示，在缺料影響下，訂單100％出貨現在看不到，「每天生活很辛苦，（零組件）有這個沒那個」，連銅箔基板都要幫忙買，她更預期，小IC、特殊元件缺貨潮會一路延續至明年中。

緯穎副董事長暨執行長洪麗甯29日出席哈佛商業評論全球繁體中文版與ERP大廠SAP共同舉辦的首屆數位轉型鼎革獎，洪麗甯接受媒體聯訪時表示，今年以來需求都很好、不是問題，可是各種零組件持續缺料，一塊伺服器板子上有4,000多顆零組件，每一顆都有可能缺貨，「每天生活很辛苦」，為求能夠出貨，緯穎更換設計、跟別人換材料等，緯穎能做的都做了，客戶也都很配合，但她現在還是看不到訂單能100％出貨。

她進一步指出，雖然大家都說缺料舒緩，在比較貴的零組件如博通的網路IC可能有改善，可是MOSFET這類小IC、特殊元件她一直沒看到供應改善，而且新的晶圓產能多要等到明年底、後年才會開出來，新產能還得支援車用，也因此，她預估小IC、特殊元件會一直缺料到明年中。

另外，中國限電措施讓許多PCB大廠都停工以對，為PCB供應帶來許多不確定因素，洪麗甯表示，現在先用庫存頂過去，接下來PCB的供應狀況要看10月1日之後會不會復電，而這波限電許多銅箔基板廠商比PCB業者還要更早受影響，緯穎甚至得自己花錢幫PCB供應商訂銅箔基板，以協助PCB供應順利。

(時報資訊)

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