網紅經濟近年崛起，加上疫情助陣，更加速此一趨勢。數位行銷集團AnyMind Group發布2021年亞洲網紅趨勢報告指出，過去的一年中，Instagram、Facebook和Twitter擁有比其他社群平台更多的成長。在內容方面，則以「時尚與美妝」和「藝術與娛樂」兩個類別最多。

AnyMind Group也指出，過去一年也看到社群商務快速興起，而「對話式商務」將會是品牌未來決勝的關鍵。

AnyMind Group旗下的網紅行銷平台AnyTag，針對亞洲11個市場、2,000個網紅行銷活動進行分析指出，IG是目前最常被使用的社群平台，占比達37％，其次才是Facebook（27.5％）、YouTube（19.4％）。但若觀察網紅行銷活動在各平台上的成長率，情況正好相反，Twitter增加了165％、YouTube成長了118％，Facebook與Instagram則位居成長末位，成長率分別為68.5％、44.4％。

此外，大多數的網紅（44％）為「微型網紅」（micro influencers）（擁有1萬～10萬的追蹤者），不過如果以成長力來看，中型網紅（macro-influencers，擁有10萬～100萬追蹤者）最強，擁有超過4.3倍成長率。

而在過去一年當中，時尚與美妝類別仍是最受歡迎的網紅內容，但成長率已逐漸趨緩，是所有內容裡成長第三名的類型。而去年疫情讓各國分別落實外出禁令，大量的居家類型的飲食（如居家烹飪、教學等）、家庭、運動等內容興起。此外，與2020年相比，亞洲的理財、金融類網紅也大幅增加。

AnyMind Group觀察，過去一年間有幾大趨勢興起，將會是未來觀察重點。首先，各個地區的網紅與內容創作者都紛紛根據他們的專業領域、喜好和生活經驗發表自創品牌與商品，將影響力發揮更長期的價值。

另外，新冠疫情帶動消費者行為轉變，加速D2C（直接面對消費者）以及電商二大商業模式發展。對網紅來說，則因應這個潮流而作轉變，不僅要追蹤貼文按讚數、回應數、分享數，更要監測點擊數與轉換率。

此外，AnyMind Group也指出，社群商務已成市場常態，中國許多平台在多年前已跨入此一領域，Facebook、Instagram、YouTube、Twitter在部分市場裡也已推出社群購物功能，TikTok則在近期加入戰局。

而社群商務興起，對品牌以及網紅來說，如同多了許多銷售管道，從發掘商品、查看評論到購買的整個過程，消費者不需離開社群平台即可完成。在這樣的趨勢之下，「對話式商務」將與顧客進行最密切接觸的機會。

(時報資訊)