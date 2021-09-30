2021年壽險市場是投資型保單的天下，8月百億神單再現一張，是國泰人壽月月撥回類全委投資型保單，有加值給付及額外撥回的真月月康利保單，在8月累積銷量破107億元；台壽的投資型神單月月好鑫9月已賣破300億元，應是創近年單檔新高，前八月共有七張百億神單，六張是投資型保單。

今年前八月壽險新契約保費6,868億元，比去年同期成長8.04％，其中大部分成長動能都來自投資型保單，前八月銷售3,899億元，占整體新契約保費的56.8％左右。

由於利率維持歷史低點，宣告利率普遍比2020年低，固定利率傳統壽險、利變壽險今年銷量都大幅衰退，只有中國人壽有一張賣破百億元的美元利變壽險「金美好」，到8月銷量已達新台幣253億元，是壽險業前八月唯一張破百億元的傳統壽險保單。

前八月擁有百億神單張數最多的是國壽，已有三張賣破百億元的投資型保單，其中附身故保本機制的Young飛揚已停售，銷量最好的是月月得益美元計價款，8月再賣近新台幣28億元，累計已達147億元；新入榜的是真月月康利，8月賣近15億元，一舉跨入百億元之列；國壽月月得益的新台幣計價年金亦累積85億元，9月可能破百億元。

富邦人壽鑫美一生亦是賣破百億元的投資型保單，8月底已有112億元左右，但當月銷售最佳的是訴求目標報酬的收成滿益，五年達30％或六年36％可轉換現金，北富銀及富邦券獨賣，8月就賣逾20億元。

台壽則是擁有今年銷量最佳的投資型保單月月好鑫，8月再賣逾41億元，累計已逾290億元，9月一舉賣破300億元；台壽亦有一張美元利變壽險吉美寶，因宣告利率較佳，前八月已賣逾84億元，9月有機會挑戰晉身百億神單。

(時報資訊)