財政部9月初預告修法，未來不合常規交易套領取得大量小額統一發票者將不予兌獎，財長蘇建榮29日於立院財委會表示，財政部將在法規中盡可能明確化不合常規交易與套領定義，2022年則研擬再加碼雲端發票獎項。

財政部近期預告修正「統一發票給獎辦法」修正草案，明訂以不合常規交易套領取得大量小額統一發票，財政部將不予給獎；若已給獎者，國稅局也會追回獎金。法規預告期間為60天，預計今年底將正式上路。

蘇建榮表示，財政部內部對「不合常規交易」已設置標準，但可能不適合對外說明，以避免有心人士刻意規避，不過法條定義會盡可能明確化。

統一發票除1千萬元特別獎、200萬元特獎、20萬元頭獎到200元六獎、增開200元六獎等一般獎項外，目前還有雲端發票專屬獎包括100萬元30組、2千元1.6萬組、800元10萬組、500元100萬組，明年有望再加碼。

現行發票一般獎項中獎機率為千分之4，而雲端發票專屬獎中獎機率為千分之2.7。因雲端發票專屬獎中獎機率較高，日前有民眾以雲端發票蓄意套領35萬張以上統一發票，平均每天取得1千多張發票，其中獎次數更超過2千次，引起財政部關注。

財政部表示，有心人士以不合常規方式套領發票獎金已違背統一發票給獎目的，因此要設置防弊機制，但一般民眾不會受影響。

官員透露，其實一年發票中獎超過50次就相當「稀奇」，依中獎機率千分之6.7試算，平均需領7,462張統一發票才能中獎50次，若加上大量小額消費條件，基本上可排除多數消費者，有效找出不合常規交易與套領發票情況。

(時報資訊)