台灣2022年3月4日起將停止追討陳年欠稅大戶欠稅額，主要是欠稅人在國內已沒有財產，欠稅難以追討，其累計陳年欠稅額共338億元，屆時將一筆勾銷，而財政部將依照立法院決議提交檢討報告。

財長蘇建榮29日承諾2022年將提出欠稅大戶停止追稅的檢討報告，包括欠稅案件事由、追繳情形及未能達成追繳理由等資料，提交書面報告給財政委員會，同時會在2022年6月4日前在財政部網站公告資訊。

財政部在2007年、2012年、2017年三度延長追稅期限，但近年成功追稅案件幾乎都是新生代欠稅大戶，既有欠稅大戶如黃若谷名下早已無財產，欠稅大戶前三名，幾乎都是陳年舊案，家族也潛逃海外，考量稽徵人力，還是要讓舊案落日，將查核能量放在可執行案件及防堵新興欠稅案件。

財政部每年7月皆公布個人欠稅逾1千萬元、企業欠稅逾5千萬元的欠稅大戶資訊。在個人欠稅大戶名單部分，以黃若谷累計積欠遺產稅19.18億元最多，其次為黃任中，積欠綜所稅19.05億元；排名個人欠稅第三的仍是高雄的黃承志家族，共積欠綜所稅、遺產稅14.93億元。

企業欠稅大戶冠軍仍為環亞大飯店，累計積欠營所稅、房屋稅及地價稅約24.73億元，但因掛名負責人身亡，其名下也無其他財產，等追稅期滿予註銷。

財政部上一次延長追稅期為2017年，列冊針對370人追討1,900件欠稅案件，總欠稅額為253億元，以追回1/5稅額為目標，也就是2017～2022年要追回50億元，截至2021年已追回46.69億元，預估明年可順利達標。

(時報資訊)