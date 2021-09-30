財長蘇建榮29日在立法院財委會表示，近年政府在財政狀況良好時積極還債，自2018年至2020年，每年債務還本分別為792億、885億及850億元，2021年更有望還本850億元以上，合計四年可還本3,377億元以上。

蘇建榮強調，台灣在疫情發生前，也就是2019年，中央政府一年以上公共債務未償餘額占前三年度名目國內生產毛額（GDP）平均數比率（債務比率）僅29.7％，為近十幾年來新低，顯見2016～2019年積極累積財政能量，所以在疫情紓困期間才有餘裕採取擴張性財政政策。

因疫情蔓延全球，各國皆採擴張性財政政策，蘇建榮指出，台灣編列紓困特別預算8,394億元、占GDP僅3.9％，依2021年7月國際貨幣基金組織（IMF）調查顯示，主要國家額外財政支出與稅費減免占GDP比率多在4.5～25.4％，如美國25.4％、澳洲18.4％、新加坡18.4％、日本16.5％、英國16.2％、大陸4.8％、南韓4.5％，均高於台灣。

蘇建榮也指出，目前債務仍符合公共債務法所訂40.6％上限規定，以今年度債務比率計算，可舉債額度約1.5兆元，財政韌性尚足以支應緊急重大政務所需。

據財政部國庫署統計，截至2021年8月底，中央政府一年以上長期債務實際數為5兆7,098億元，而未滿一年短期債務約1,400億元，合計長短期債務為5兆8,498億元。

中央政府2016年底長期債務為5兆3,393億元、短期債務為1,430億元，合計長短期債務為5兆4,823億元。今年8月底與2016年底比較，近五年中央政府債務淨增加3,675億元，若扣除目前紓困特別預算實際舉借數3,565億元，長短期債務僅增加110億元。

(時報資訊)