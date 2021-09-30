針對八大行庫是否投資大陸和恒大有關的不動產基金或高收債基金，財長蘇建榮29日在立法院答詢時回應，目前八大行庫查過沒有任何對恒大授信曝險，但接下來會繼續查關於基金的部分，財政部先前召集八大行庫開會時，也已多次指示要各大行庫注意中港布局的風險。

近來大陸市場不斷出現「黑天鵝」，除恒大風暴，又有能耗雙控，對台商都是營運環境大變動，也使台商受波及範圍愈來愈廣泛，這也使得各大行庫對於大陸授信，現在連對當地台商營運都要提高警覺。

據了解，各大行庫現在已拉高警戒線的有三種情況，一是台商現金流受影響的程度，二是大陸的能耗雙控對客戶產生的衝擊，三是必要時會要求公司再增提擔保品，並由母公司出面作為連帶保證人。

根據八大行庫在上半年調查各大行庫大陸（包括香港）曝險比重，六家已降至三成以下，若和去年相較，很多行庫都減至少10個百分點。截至5月底，台銀、土銀、合庫、兆豐、一銀、華銀、彰銀、台企銀等中港曝險占淨值各為13.6％、24％、29.28％、44.48％、21.19％、13.6％、27％、30.7％。

其中多家行庫都有設置對於大陸「特定」產業的總量控管，例如彰銀對九大類產業設限，包括租賃、房地產、鋼鐵、有色金屬、水泥、煤化工、光伏、工程機械、發電設備、及船舶製造等九大類產業控管，除與恒大風暴相關的不動產，連帶這幾天同樣受到高度矚目的「能耗雙控」的相關產業也全部納管。

合庫則畫出12大產業，同樣以包括水泥、鋼鐵、不動產、燃煤等相關產業為最主要的項目。

(時報資訊)