中央銀行公布第二季本國銀行國家風險統計，直接風險餘額衝破5千億美元至5,040.97億美元，季增182.79億美元（3.76％），其中對美國曝險連續24季居第一位，直接風險餘額來到1,132.82億美元，且最終風險餘額首破千億美元至1,088.3億美元。

央行官員表示，第二季本國銀行外國債權直接風險餘額增加，主要是對非銀行的私人部門及公共部門的債權增加所致，且當季美元略走弱，使得對部分國家曝險折計為美元後增加。且部分直接債務人與最終債務人或保證人分屬不同國家，經過風險移轉後，最終風險淨額為4,833.47億美元，較3月底增加156.82億美元。

國銀第二季底最大曝險國仍是美國，維持長期趨勢向上不變，已連續五季均增加，季增117.29億美元至1,132.82億美元。央行官員指出，近年來對美國的債權趨勢往上，僅其間有幾季稍微往下，因為對美國貿易關係密切，投資信託資產增加，趨勢維持向上，「畢竟美國是全球美元資金調度中心，銀行存放在美國銀行的資金就是會增加」。

第二大曝險仍是大陸，第二季直接風險餘額季增32.79億美元至567.82億美元。央行官員指出，當季人民幣兌美元升值1.48％，折算成美元後金額增加，且大陸第二季疫情控制良好，經濟復甦明顯，大陸子行債券投資與資金拆存增加。

央行官員補充，國銀對大陸曝險，直接風險最高點為2014年9月底的645億美元，最終風險最高也是同季底的941億美元，隨後因金管會要求風險管控而趨於下降。但針對今年9月以來陸續發生恒大及限電事件，曝險是否加速減少，「這要看大陸後續的處理，有待進一步觀察發展」。

國銀直接風險第三位至第九位對照第一季的排序並無變動，僅第十位越南為新進榜。央行官員說明，第一季底經調整後，越南擠掉南韓進入第十位，第二季不變。觀察越南從2019年開始明顯增加，反應中美貿易戰開打後，部分大陸台商轉至越南設廠，資金需求授信跟著增加。

國銀前十大曝險國家／地區第三至第九位為盧森堡、香港、日本、澳大利亞、開曼群島、新加坡、英國等，前十大曝險餘額合計為3,722.66億美元、季增175.47億美元，占國銀海外債權直接風險餘額約73.85％。

(時報資訊)