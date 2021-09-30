9月可謂多事之秋，中國恒大事件引發全球金融市場恐慌，擔心中國房地產出現系統性風險。近期中國嚴格執行限產限電，導致原物料報價再度走高，也引發市場擔心通膨與供應鏈問題。

2020年8月中國政府明顯開始對房地產行業去槓桿，訂出房地產企業融資規則「三條紅線」來控制風險，促使房企降低負債及槓桿率。

三條紅線規定，房企剔除預收款後的資產負債率不得大於70％；房企淨負債率不得大於100％；房企「現金短債比」小於1，違者禁止借入貸款。超過該三條規定者，不能發行新債。2020年6月只有14家中國地產開發商符合中國監管機構三條紅線標準，到2020年底合格家數為66家。

自2015年後，中國大量地產商大舉提高債務，往四五六線城市買地建房。在房價持續上升背景下，屋產從原本的消費屬性變為可以增值的投資品。2020年4月美國聯準會（Fed）大舉撒錢印鈔，再度刺激全球房價。中國房價也明顯上漲，促使中國政府推出嚴格的房地產融資限制。中國目前約有10萬家房產企業，從中國經濟發展角度來看，中國靠房產、基建拉動經濟的黃金時期已過，中國經濟已經開始往新興產業轉型，中國房地產行業本身早已存在瘦身的必要性。

8月19日中國人民銀行和銀保監會已經約談恒大高管，要求恒大「積極化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定」。中國政府知道恒大問題不只是一家企業的存亡，而是關於整個樓市，乃至金融穩定。外媒在9月中旬曾報導，鑒於恒大各類債務若出現實質違約可能對市場造成的巨大負面影響，中國監管機構正在組建一個會計和法律專家小組，審查恒大集團的財務狀況。

目前預期中國官方會透過內部重組、或者由廣東、深圳國資委出面，由其他開發商接手恒大未完成的項目，進行外部重組。基本上會優先保證交房、供應商應付款，降低對民生的負面影響，剩下的土地資產估計會清算償還一部分給金融機構。

9月24日人行召開第三季貨幣政策例會，提到「維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益」，顯示貨幣政策層面已經在為防範風險著手準備應對措施，並存在政策邊際放鬆的可能。

限產限電方面，主要與2060年碳中和目標有關。2020年9月，中國國家主席習近平在聯合國大會中表示，中國將提高國家自主貢獻力度，採取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。

在此背景下，十四五規劃中明確表示，要完善能源消費總量和強度雙控制度（能耗雙控），重點控制化石能源消費。其中，單位GDP能源消耗降低13.5％作為經濟社會發展主要約束性指標之一，因此平均每年需要降低2.9％。

2021年上半年中國各地區能耗雙控目標達成狀況顯示，九個省份沒有達到能耗雙控目標，因此8月中旬多個省份開始限產限電，期望能在下半年達到雙控目標。

此外，從中國電力供給結構來看，目前火力發電約占七成，水電占14.1％，其他為新能源。火電能耗高，加上今年煤炭成本持續上升，供給不足，中國火電價格非市場化決定，火電廠無法轉嫁煤炭成本，虧損嚴重；水力發電因今年缺水而不足，新能源投資不夠力，無法有效彌補供需缺口，從而加劇電力緊張。

限產限電對經濟的影響，主要須觀察政策持續時間。目前預估將持續至9月底，部分地區可能延續到10月。近期民間已經出現對於地方政策「一刀切」的擔憂，考量中央通常以民生為重的情況下，10月限電政策可能會弱於9月。

(時報資訊)