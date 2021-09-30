港股上市的連鎖火鍋店呷哺呷哺28日晚間公布，2021年上半年營收年增58.5％至人民幣（下同）30.47億元，期內虧損收窄至4,693.2萬元（2020年同期虧損2.52億元）。該公司財報指出，深入全面探討呷哺呷哺品牌經營狀況，後續仍需更加努力。

呷哺呷哺港股29日股價波動不大，收漲0.12％至7.85港元，港股市值為85.21億港元。近一個月，呷哺呷哺股價累計大漲21.33％。

財聯社報導，呷哺呷哺財報顯示，主要營收來自呷哺呷哺、湊湊兩個品牌，2021年上半年，呷哺呷哺餐廳總數增至1,077家，湊湊餐廳總數增至149家。從收入來看，呷哺呷哺銷售額年增50.6％至18.67億元，湊湊銷售額年增90％至11.27億元。

展望未來，呷哺呷哺指出，重新調整呷哺呷哺品牌模型，暫緩開店步伐。計畫重新調整哺呷哺品牌調性和整體裝潢風格，依據強大的供應鏈和豐富經驗的產品研發團隊重新規劃菜單，推出合適產品價位並合理布局品項，為品牌煥新的同時，逐漸回歸性價比高的品牌，符合顧客的多樣化需求。在調整呷哺呷哺品牌模型的同時，對於下半年的開發新址點位重新梳理，調整開店節奏，只進駐優質項目，不為開店而開店。

大陸食品產業分析師朱丹蓬認為，呷哺呷哺的問題並非調整高層就能解決，而是需要從供應鏈、產品創新上進行系統革新。領導品牌呷哺呷哺、海底撈都希望透過加速開店的方式來提振業績，尤其是在疫情期間，海外擴張受阻，大陸特別是一、二線城市市場的競爭會日趨激烈。呷哺呷哺必須要在品質、供應鏈、情境、服務體系和客戶黏性等方面進行提升，才有可能突出重圍。

(時報資訊)