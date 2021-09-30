大陸藉由粵港澳大灣區的發展推動人民幣國際化，9月密集頒布措施提高陸港資本市場的互通。香港金管局總裁余偉文29日表示，正與大陸監管機構討論如何擴大人民幣在港股的使用，希望很快提出具體建議。

路透報導，余偉文29日在財資市場高峰會時表示，當下是人民幣適合加速國際化的時機，大陸在疫情後復甦較快，不少人民幣資產被納入國際指數吸引境外資金，大陸資金也尋找境外投資機會。

余偉文指出，人民幣在國際上的使用量仍低，不符合大陸經濟實力，應從促進人民幣在投資市場的交易著手，相信香港能助一臂之力，當前金管局正與其他監管機構研究，如何擴大人民幣在港股上的使用，股市在香港金融占重要位置，若在港股推廣人民幣，將活絡相關外匯與衍生性商品的交易。

但余偉文坦言，香港雖擁有最大離岸人民幣存款基礎，不過港股使用人民幣並不容易，首先要有流動性、產品、基礎設施等三要素，流動性是一切基礎，隨後才能確保產品開發，並要仔細考慮人民幣股票產品對發行者和投資人雙方需求、價格銜接、股票有港元與人民幣雙櫃檯如何減少風險等問題。因此余偉文表示，希望能夠很快提出一些實用的建議。

香港金管局前總裁、現香港行政會議成員任志剛8月底曾建議，港股可設置人民幣計價選項，就算只增加50、60家恒指成分股供人民幣交易，都足以使人民幣投資的使用量增加。他相信，更多人使用人民幣投資，將讓港股在波動時的資金流出流入量減少，有利匯價穩定。

值得注意的是，大陸在9月密集推出擴大陸港資本市場互通以及人民幣的境外使用的措施，先是10日公布「粵港澳大灣區跨境理財通實施細則」，其中南向通供大陸投資人買港澳商品。24日又正式開通陸港債券通「南向通」，將2017年來的債券通完善成雙向流通車道。

此外，廣東與深圳在24日公布，擬在10月於澳門、香港發行人民幣計價地方政府債券，凸顯大陸有意透過粵港澳大灣區來加快人民幣國際化。

(時報資訊)