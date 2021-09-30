投行瑞銀29日發表報告指出，從目前中國擁有價值60兆美元的基礎設施資產推算，到2030年，中國公募REITs（不動產投資信託基金）總規模可達1.2兆美元，樂觀情況下，規模更可達3兆美元，將超越美國，一舉成為全球最大REITs市場。

公開資料顯示，截至2020年12月31日，全球REITs市場共有900檔產品，分布在43個國家或地區，總規模高達1.9兆美元。其中，美國是全球第一大REITs市場，規模達到1.2兆美元，占全球REITs市場的63％。

路透報導，中國首批九檔公募REITs於6月21日上市，其中包括廣州廣河、普洛斯、浙江杭徽等，全數為基礎設施資產。對此，瑞銀分析，如果中國目前約60兆美元的基礎設施資產中，有2％透過REITs證券化，到2030年中國公募REITs市場規模可達1.2兆美元（相當於股票市場規模的5％）。

目前國際投資者可透過合格境外機構投資者（QFII），投資中國公募REITs。瑞銀相信，隨著中國持續開放金融市場，外國投資者進入的管道將會拓寬。

瑞銀報告顯示，假設中國當局未來推出更多利多政策，例如稅負優惠，投資者要求的回報降低，加上將房地產資產納入的話，到2030年中國公募REITs總規模可達3兆美元，並對基礎設施固定資產投資等帶來重大機遇。

瑞銀認為，市場對公募REITs有充足的需求，對中國投資者（特別是保險公司）而言，這類投資產品具有較長的回報期、可觀的利息，以及具有吸引力的股利收益率。此外，銀行也是值得關注的潛在投資者。而國際投資者也喜歡REITs透過良好管理、高效的工具投資房地產。因此，若中國放寬投資限制，國際投資者可能會多投資公募REITs。

針對中國第二批公募REITs推出時間，中國基金報引述知情人士透露，尚未確定時間表，但產品的籌備正在緊鑼密鼓進行中，不久後就會推出。

(時報資訊)