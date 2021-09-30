華為欲透過研發與人才突破當前的技術封鎖。華為創辦人兼CEO任正非近期表示，要不分國別與種族在全球廣招人才，吸引擅長「洋槍洋炮」的「高鼻子」來大陸工作，讓華為業務體系加速國際化。

華為心聲社區9月28日刊出任正非在8月12日工作會議上發言，他的談話強調向外挖角人才的戰略。任正非指出，公司正處關鍵時期，要敢於主動擁抱全球最優秀的人才，不分國別、種族及專業，進行招攬，相信匯集不同的優秀人才，能帶給華為創新。

任正非表示，近兩年加大海外留學生的招聘力度，現在要關注「高鼻子」人才獲取，因美國已有簽證限制，預計未來美國留學回來的人才會逐漸減少，公司可吸引其他國家在歐美讀書就業的人才。

任正非指出，要把華為北美研究所轉型成人才招聘所，隨時去跟人才交流交際，相關費用可以報銷。從學術、商務、競賽交流中發現優秀「高鼻子」後，與他們培養感情，吸引他們來大陸工作。華為也在上海青浦打造「淀山湖」國際人才社區，加大對外國人才吸引力。

任正非強調，在他國吸引人才，要將薪酬拉高至當地的水平，要在人資部門成立相關單位專門為高級人才制定薪水。他希望招攬這些擅長「洋槍洋炮」的「高鼻子」，用三、五年的時間，讓華為逐漸走向國際化。

(時報資訊)