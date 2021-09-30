恒大集團財務危機蔓延世界各國且餘波盪漾，由於中國國債即將在10月被納入富時羅素指數，向來將富時羅素的世界政府債券指數，視為基準的日本政府退休金投資基金（GPIF）搶先於29日表示，由於結算和流動性問題，將不會投資以人民幣計價的中國政府債券。

路透引述GPIF會議記錄顯示，GPIF總裁宮園雅敬表示，投資中國債券存在三個風險：一是中國債券有別於其他主要政府債券，並不能在國際結算系統中結算；二是與GPIF的投資規模相比，中國債券市場的流動性仍然有限；三是中國期貨交易不允許外國投資者參與。

因此，即使富時羅素旗下盛行的富時全球政府債券指數（WGBI）將於10月份開始納入中國債券，由日本厚生勞動省管理的全球最大養老基金GPIF，仍決定把中國政府債券排除在投資組合之外。

值得注意的是，GPIF也是恒大債券和股票持有單位之一，2020年底實價統計，GPIF投資恒大的規模約有96.7億日圓，分別持有59.7億日圓債券以及37.6億日圓的股票，在恒大海外投資者中排名第9位。但相較於GPIF整體資金1.7兆美元，對恒大的投資僅占其中約1％。

報導指出，GPIF避免投資中國政府債券的規畫，是在恒大債務危機爆發後所作出的決定，但中資券商人士認為，GPIF的理由並不充分，因中國已修改結算程序與速度，懷疑相關決策不僅是出於金融面的考量。

(時報資訊)