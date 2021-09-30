中國人民銀行行長易綱29日主持召開房地產金融工作座談會時強調，要準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度，堅持「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」。這是人行在六天內第二次提及房地產問題，透露整體房市仍將保持收緊。

人行官網29日公布，上述會議是由人行和銀保監會聯合召開，出席會議的還有人行副行長潘功勝、銀保監會副主席周亮，以及住建部、證監會與24家主要銀行負責人。規格之高，也凸顯官方對房地產問題的重視。

會議強調，要落實「穩地價、穩房價、穩預期」目標，準確把握和執行房地產金融審慎管理制度，堅持不將房地產作為短期刺激經濟手段，持續落實好房地產長效機制，加快完善住房租賃金融政策體系。

會議還要求金融機構要按照法治化、市場化原則，配合地方政府共同維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。

人行貨幣政策委員會24日召開第三季例會時曾提到要「維護房地產市場的健康發展」，這是人行自2009年公布例會內容以來首度出現「房地產」相關表述。相隔六天，人行更大動作召開房地產金融座談會，亦透露解決此一問題急迫性。

中新網報導，房地產研究機構克而瑞研究中心副總經理楊科偉表示，從人行表述來看，嚴守系統性金融風險仍是底線，並繼續推動房企去槓桿，金融措施將聚焦協助企業處置有爛尾風險的項目並儘快復工復產。

(時報資訊)