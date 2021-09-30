中歐高級別戰略對話與歐美貿易與科技委員會會議，近日接力登場。面對中國崛起所帶來的挑戰，有別於美國強硬的對中政策，歐洲選擇以不同的策略因應，並加強市場規範。美國則仍積極修復美歐關係，拉攏盟友共同應對中國。

綜合外媒報導，中國國務委員兼外長王毅與歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell），28日主持第十一輪中歐高級別戰略對話。王毅表示，中歐應堅持相互尊重，擴大合作面，減少對手面，合作應對疫情、氣候變化等共同挑戰，並增進政治互信，妥善管控分歧。

波瑞爾指出，儘管中歐存在分歧，但雙方需要持續針對重要領域進行密集接觸。波瑞爾強調，歐盟始終奉行一個中國政策，雖有興趣與台灣進行合作，但不會與台灣進行官方來往。

隨後，歐美貿易與科技委員會會議於29日登場，美國貿易代表戴琪與歐盟委員會專責經濟政策的執行副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）會面，討論中國為歐美帶來的共同挑戰，包括強迫技術轉讓和國家補貼政策等。

美國貿易代表署聲明指出，感謝杜姆布羅夫斯基斯協助，讓美國與歐盟維持穩定及重要的雙邊關係。然而，外媒分析，歐美雙邊的對中貿易政策並不同調，拜登政府選擇延續美國前總統川普的強硬態度，歐盟則尋求加強規範，而非硬性對中國企業祭出禁令。

中美關係近日看似有所緩和，實則暗潮洶湧。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）28日指控，中國官方阻撓國內航空購買美國製造的波音飛機，規模達數百億美元，此舉違反中美貿易協議的採購承諾，計劃將對中國施壓。

波音執行長凱爾洪（Dave Calhoun）曾在3月呼籲，美國不應將對中貿易與人權和其他議題混為一談，應將智財權、人權議題與貿易切割，並鼓勵中美自由貿易環境，以免面臨失去中國市場的後果。

(時報資訊)