深陷債務風暴的大陸地產商恒大集團，正開啟加速甩賣資產大戲，以緩解資金危局。恒大29日公告，將向瀋陽國企出售盛京銀行19.93％股權、套現人民幣（下同）99.9億元。此外，外媒報導大陸官方要求萬科、金茂等國資背景地產商，也須參與收購恒大的資產。

路透報導，在港股上市的恒大29日開盤前公告，將以每股5.7元價格，向瀋陽盛京金控投資集團出售盛京銀行17.5億股的非流通股，占其已發行股份的19.93％。上述股份轉讓完成後，盛京金控將持有盛京銀行18.29億股、股權達20.79％，為最大股東。瀋陽市國有企業合計持有盛京銀行29.54％的股權。恒大的盛京銀行持股則降至14.57％。

報導引述知情人士透露，儘管大陸政府不太可能直接出手解決恒大危機，但已指示各地方政府及國企，接盤恒大甩賣的資產，降低恒大倒閉可能性的同時，又可減少社會動盪。消息人士稱，包括萬科、金茂、華潤置地等具有國資背景的地產開發商，都被要求購買恒大出售的資產，另有幾家國企，正在調查恒大在廣州的資產，不排除適時出手接盤。

該人士表示，官方希望國企拯救恒大應「人人有責」，要求地方政府妥善安排恒大核心資產的潛在買家，並從「政治和商業雙重考量」，避免出現幾家公司競購同一資產的情況。

報導指出，廣州城投集團就計劃收購恒大廣州足球俱樂部體育場及周邊住宅項目。該體育場耗資約120億元，設計可容納10萬多人，是世界上最大的足球場館。

另外，國際評等機構惠譽29日再度將中國恒大、恒大地產及天基控股的長期外幣評等，由「CC」降至最低級別「C」，恒大相距違約水準僅高出一級。惠譽表示，下調恒大系評等是反映恒大未能按期支付其優先無擔保票據利息，並已進入30日支付寬限期。

恒大上周有高達8,350萬美元的債息到期支付，惟至今仍未宣布已兌付的消息。此外，恒大29日還有另一筆美元債到期，需支付4,520萬美元的利息，同樣也進入30天的寬限期。

(時報資訊)