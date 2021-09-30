石油輸出國家組織（OPEC）年度報告「世界石油展望」預期，未來20年全球石油需求穩定成長。在富裕國家推動能源轉型，讓美國等減少化石燃料產量下，OPEC將因填補產量缺口而受惠。

OPEC預測，到2045年，其供應量占全球原油消耗比率，從目前約33％上升至39％。

中東原油出口占全球總出口量比率，從2019年的48％增長至57％。

非OPEC產量在2020年代後期達頂峰後趨平緩。像美國2045年每天產量，將較2019年減少150萬桶。

即使許多國家推動能源轉型，但OPEC認為石油與天然氣等需求仍維持一段頗長時間。

在這情況下，OPEC等沒承諾減少石油與天然氣產量的國家與組織，可望因部份產油國減產，透過填補產量缺口而有潛在得益。

獨立能源顧問艾金森（Neil Atkinson）認為，OPEC未來在油市的重要性，將可能超越過去任何時刻。

OPEC預測未來20年，全球石油需求總量增加28％至每天1億820萬桶，期間OPEC產量將增加逾23％。新增需求主要來自發展中國家，期間需求量大增52％。

OPEC預測風力與太陽能占全球能源市占率，將從目前2.5％大增至2045年的10％，但對其影響不大，估計石油同期市占率僅從30％下降至28％，天然氣等其他石化燃料則從23％上升至24.4％。

國際能源總署（IEA）認為要在2050年達到淨零排放目標，就必須立即停止開發石化燃料的投資。

OPEC立場相反，認為在2045年底以前，全球必須投資11.8兆美元開發石化燃料，才能滿足需求增長，否則全球會出現油價大漲的風險。投資不足仍是石油產業面對重大挑戰之一。

(時報資訊)