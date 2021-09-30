亞馬遜28日（周二）宣布推出名為「Astro」家用機器人，證實外界長期傳聞。Astro就如同一款結合亞馬遜Alexa、Ring等多項技術的合體產品，可遠端監視居家環境、播放影片以及人臉辨識，目前訂價999美元，預計今年稍晚開賣。

首批Astro將是「首日版」（Day 1 Edition）商品，意即初期不會向大眾銷售，而是先由顧客登記後，亞馬遜再發出邀請給顧客訂購該款機器人，藉此測試與評估消費者喜好與使用心得。此舉也可讓亞馬遜避免生產過多卻賣不出去的困擾，一如過去亞馬遜Fire手機的經驗，該產品於2015年停售。

亞馬遜表示Astro預計今年稍晚推出，但未透露明確日期。

亞馬遜產品副總裁特里斯勒（Charlie Tritschler）指出，該公司資深團隊討論未來科技時，皆認同家用機器人是不可避免的趨勢，Astro結合許多亞馬遜產品技術，例如在倉庫裝載貨品的工業機器人、亞馬遜的Prime Video及Alexa、家庭監視產品等。

Astro的體積與小狗相近，行走時可避免撞到家具或寵物，此外還擁有一個可升高42吋攝影機，用戶不在家時可透過Astro在家巡視。

此外，Astro能跟著用戶走動，透過10吋的觸控螢幕播放音樂或電視節目，亦會呈現表情。和語音助理Alexa一樣，使用者也可透過Astro取得運動賽事成績或天氣預報。該機器人亦具備人臉辨識功能（用戶可決定是否啟用），例如可以命令Astro載著汽水給家中其他人。

使用者可透過手機應用程式（App）遠端操控Astro，便於關懷獨居的年長親人、家中小孩或寵物。特里斯勒提到，亞馬遜將銷售可置入Astro儲物箱的歐姆龍（Omron）血壓機，用戶能遠端提醒獨居的年長親人記得量血壓。

(時報資訊)