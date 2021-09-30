美國去年爆發新冠疫情後經濟大受影響，但滿手現金的科技巨頭，像谷歌、亞馬遜和臉書等，不斷買進大量辦公室和零售空間，讓商用不動產市場得到有力支撐。

谷歌9月中以21億美元購買一棟曼哈頓辦公大樓，是去年疫情爆發後連串購買舉動裡最新一宗交易。母公司Alphabet為紐約市乃至美國最大不動產業主之一，去年持有土地與建築總值497億美元，是2011年的52億美元近十倍。

亞馬遜去年以9.78億美元購買已破產百貨公司Lord & Taylor曼哈頓旗艦店舊址。目前持有土地與建築總值573億美元，在所有美國上市公司中僅次於沃爾瑪。臉書去年9月以3.68億美元購買華盛頓州一個辦公園區。

據標普全球市場情報資料，目前美國上市公司擁有土地與建築物總值1.64兆美元，較十年前成長38％。

沃爾瑪等零售商和麥當勞等連鎖餐廳因為擁有自家店面，一直是美國商用不動產市場裡的大戶。科技巨頭不斷買進辦公大樓、數據中心、倉庫和零售空間後也成為大戶。

科技巨頭不斷買進商用不動產，能省下高昂租金和免去租約困擾，因此進駐一棟大樓後往往乾脆買下來自用。目前科技業持續買進的舉動，對支撐商用不動產市場發揮正面作用。因為疫情令許多投資人避開購買辦公大樓與零售店面，導致空置率持續攀高。

也有許多囤積大量現金的私募基金和不動產基金，在疫情期間不出手購買商用不動產，是希望價格進一步下跌來撿便宜。

相較之下，科技巨頭要買商用大樓時不用貸款，直接付現而迅速完成交易。

標普全球資料顯示，不包含不動產與金融業的美國上市公司，目前共持有2.7兆美元現金、等同現金和短線投資的資產，較2011年底增長逾90％。

(時報資訊)