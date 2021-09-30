荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）基於市場需求強勁，調升長期展望，預期2025年營收將達240至300億歐元（約280億至350億美元），毛利率將在54％至56％之間。

另一方面，記憶體晶片大廠美光（Micron）上個會計年度第四季（至8月底止）業績雖優於市場預期，不過財測令投資人失望，拖累股價大跌。

29日盤中艾司摩爾股價揚升1.6％，報675.8歐元。美光股價則是挫低3.4％，報70.6美元。

艾司摩爾在聲明稿表示，預期2025年的營收將達240至300億歐元，遠遠高於先前預測的150至240億歐元。

艾司摩爾同時表示，2025年後仍有龐大的成長機會，預期在2020至2030年間，年營收成長率約在11％左右。

艾司摩爾指出，全球電子產業大趨勢，加上高獲利和激烈的創新生態系統，預期將持續推動半導體產業成長。這股成長力道將帶動市場對艾司摩爾的產品與服務之需求。

Bain&Company合夥人漢柏（Peter Hanbur）表示，艾司摩爾對整個半導體生態系統至關重要。

另外，美光28日公布，上季淨利達27.2億美元，或每股盈餘2.39美元，大幅優於一年前同期的9.88億美元和每股87美分。

排除一次性項目後，調整後每股盈餘達2.42美元，超越分析師預估的2.33美元。營收勁升達37％至82.7億美元，高於市場預估的82億美元。

展望本季，美光預估每股盈餘約為2美元，營收約在76.5億美元左右，遠不如分析師預估的2.53美元和85.4億美元。

美光執行長麥羅特拉（Sanjay Mehrotra）在法說會表示，預期2022年的記憶體需求強勁，產業供需預料達到穩健平衡，美光將維持強勁的獲利力。

不過市場預期未來幾個月記憶體價格可能下滑，將衝擊美光獲利。

(時報資訊)