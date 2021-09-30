受新冠疫情惡化打擊，越南第三季國內生產毛額（GDP）較去年同期萎縮6.17％，創歷來最大跌幅。

越南統計局29日公布，服務業產值年跌9.28％，成重災區，工業與營建年跌5.02％，但農業年增1.04％。

統計局表示，許多重要的製造業城市和省份因疫情而封城，嚴重影響經濟各個層面。

第二季GDP從原先公布年增6.61％，往下修正為6.57％，仍是連續四季增長。

4月以來確診人數持續大幅上升，嚴厲防疫措施讓許多企業被迫停工，使經濟承受很大壓力。

官方資料顯示，今年前九月約9萬家公司暫停營運或破產。當中約3萬2,400家公司已解散，較去年同期增加17.4％。第三季失業率3.43％，高於第二季2.4％。

迄28日止，越南累診確診數逾77萬人，累計死亡將近1.9萬人。疫情主要集中在商業中心胡志明市，和其鄰近以工業為主的多個省份。

官方估計全國疫情至少要在9月底以後才可能受控制。28日單日新增確診數已較前一天減半至約4,600人。

在商界壓力下，加上投資大戶不斷警告把資金撤出越南，政府過去一周來，已著手逐步解除封城等防疫措施。

政府目前致力讓今年GDP達到成長6.5％的目標，但有官員鬆口今年成長率可能只有3.5％到4％之間。儘管如此，有專家認為就經濟活動來看，越南最惡劣情況可能已經過去。

研究機構牛津經濟研究院（Oxford Economics）報告指出，越南第四季經濟成長率可望有頗大增幅。因為製造業工人的接種率不斷上升，和愈來愈多地區在解除防疫限制，讓工業生產能快速地恢復正常。

但該院表示物流與供應鏈中斷等問題會對經濟前景構成風險，因此把越南今年經經濟成長率預測值往下修正為5.4％。

(時報資訊)