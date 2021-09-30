美國財政部長葉倫（Janet Yellen）28日警告，除非國會盡快提高或凍結債務上限，否則聯邦政府資金與財政部應急措施可能於10月18日前耗盡。摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）同日表示，他們已為美國陷入債務違約危機的可能性預做規劃與準備。不過他預期，國會這次也將找到解決方案並調高債務上限，避免「災難性事件」發生。

美國眾議院上周通過一項凍結債務上限與臨時支出的法案，但此法案27日在參議院遭共和黨全體議員否決，令美國債務違約與政府關門的風險大增。

葉倫周二前往國會作證時警告，若國會再不採取行動的話，美國在幾個禮拜內便會面臨債務違約問題。美國倒債後果相當嚴重，將引發市場震盪並拖累經濟成長。

葉倫表示：「我們現在估計，若國會沒有採取行動，在10月18日前提高或凍結舉債上限，那財政部應急措施可能耗盡。在此日期之後，不確定能否履行國家債務承諾。」

美國財政部正動用緊急措施以支應政府營運資金，直到債務上限調高。財政部日前表示，所有應急措施將於10月耗盡。葉倫多次呼籲國會提高舉債上限，周二更直接點名最終期限就在10月18日，若兩黨持續僵持不下的話，那美國恐出現史上首次債務違約情況。

迪蒙周二接受路透訪問時表示，摩根大通已針對美國債務違約如何影響金融市場、資本比率、客戶合約與美國信評進行情境推演與規畫。迪蒙表示：「每次出現這種情況時，最終都能獲得解決，但此事根本不該發生。我認為，這整件事都是錯的，未來應該要有兩黨支持法案來擺脫債務上限。這一切都關乎政治。」

迪蒙指出，這並不是摩根大通首次為美國可能倒債預做準備，上次規劃讓他們付出1億美元的代價。

(時報資訊)