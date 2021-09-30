近期頻頻因為溢價偏高讓證交所多次示警，而引起諸多關注的台灣存託憑證（TDR, Taiwan Depositary Receipts），相信大家一定不會陌生。

存託憑證（DR）是一種允許投資者持有外國上市公司股票的可轉讓憑證，也是企業到國外發行股票募資的一種形式。透過DR，投資人不需直接進入海外證券市場交易，便能買賣並持有外國企業發行的股票；擁有的權利義務，與持有該發行公司普通股的投資人並無二致。傳統上，DR以實物證書為代表，並在國家證券交易所掛牌交易。

世界首見的DR出現於1927年。當時美國投資人對投資英國股票躍躍欲試，但因為各國股票都不允許在其他國家流通，於是美國信用擔保公司（Guaranty Trust Company）想出了一個解套辦法，讓英國上市公司將想要跨國發行的股票，寄存在美國保管機構（存託銀行或信託公司），再轉以發行與股票等量的美國存託憑證（ADR），到市場掛牌交易。如此一來，既解決了法規問題，又滿足投資人跨國投資的需求。

時至今日，DR已成為市場上熱門的募資／投資工具，全球有超過900項海外憑證（GDR）計畫在交易所上市，由2,100多家發行機構、在80個國家的證券市場發行存託憑證。只不過，DR雖然突破了國與國之間的投資界線，卻仍局限於個別國家的交易市場，例如TDR只能在台灣市場交易、ADR只能在美國市場買賣，且是以當地幣值計價。即便是GDR號稱在全球發行，主要還是集中在倫敦與盧森堡上市，以美元計價。

尚未成為普世支付型代幣的「同質化代幣」（FT，Fungible Token），例如比特幣（BTC）、以太幣（ETH）等，因全球限量發行、價格波動明顯等特性，一夕間從「虛擬貨幣」搖身變成「虛擬商品」，成了部分投資人追逐的投資標的。雖然各國政府對加密貨幣的態度分歧，但FT反倒較DR先一步完成「全球無縫交易」的實踐：只要透過實名制上網進入正規平台，例如目前全球最大虛擬貨幣交易平台幣安（Binance）交易所，就能以當地貨幣買賣FT。這一演進，勢將成為次世代全球金融交易的新標準。

發行DR對外國發行企業與國內投資人來說，基本上是項雙贏的設計，且兩者間原本繁瑣複雜的程序作業、交易成本、控管風險等，都轉嫁給了居中的保管機構。台灣集中保管結算所（TDCC）自1989年成立以來，為提升證券市場效率，減少龐大的實物人工作業與負擔，除不斷擴充託管合格證券標的，並將數位化與智慧化列為創新的主軸。

然而從FT全球無縫交易的模式來看，為了與國際接軌，TDCC光靠有價證券百分百無實體化、數位化，是不夠的。傳統上，TDCC負責保管的有價證券主要仍是股票、債券與共同基金，或其相關的受益憑證、存託憑證等，但除此之外，恐怕就會超出TDCC慣於管轄的範疇。特別是現今，各式各樣的資產只需透過區塊鏈，便能直接轉換成一個一個的憑證，每天不斷推陳出新、種類非常多元，甚至直接就是以數位的型式登場，最具代表的像是「非同質化代幣」（NFT，Non-Fungible Token），這些就更非TDCC所擅長的標的，恐怕更適合交由「原生數位」的組織或機構來接棒。

DR託管數位化與近期幣圈中討論度很高的NFT，有著很深的契合。NFT是繼2009年問世的FT後，新一種代幣格式，內含連接所代表的資產及其相關資訊的連結。NFT的特性與FT完全相反，不可替代、不可分割、且每個代幣都獨一無二。正因如此，讓NFT恰恰與某些領域更加契合，像是藝術品、遊戲、電子存證、身分認證等等，有效解決去中心化金融（DeFi）中最棘手的信任與安全問題。

(時報資訊)