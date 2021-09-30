2050淨零浪潮逼近，各國無不窮盡洪荒之力找尋「零碳電力」，再生能源終將成為未來供電主力；而歐盟也計畫針對進口商品溫室氣體排放量徵收「碳關稅」（Carbon Border Tax），面對2050年淨零碳排的「大限」，台灣準備好了嗎？

美東時間4月22日世界地球日，美國總統拜登在「全球領袖氣候峰會」宣布，將在2050年前達到淨零碳排，重回全球淨零碳排賽局。7月21日，日本公布最新能源政策草案，2030年再生能源占比提高一倍為36％至38％，重啟福島核災後停擺的核電廠，展現更具野心的減碳目標。

反觀台灣再生能源發展之路路迢迢，至2020年實際占比只有5.4％。「台灣的電價太便宜了」，中經院綠色經濟研究中心主任溫麗琪表示，居全球第四低的電價，導致台電無法導入更多再生能源，增加穩定綠電供電的儲能設備，智慧電網建置也牛步化，「調漲電價」有助建置綠電基礎設施。

目前各國多以「碳定價」機制，提升減碳意願，也就是向排放源收取費用。溫麗琪也力推碳定價制度，認為台灣應對碳排放量制定合理價格，建立碳定價制度，讓電價合理化，反映真實外部成本，這是能源轉型最佳驅動力。惟台灣碳定價制度的溫管法修法遲遲未拍板。

台灣電力企業聯合會理事長黃重球說，德國喊出2050再生能源占比80％，主因德國能源技術服務產業有很多創新的商業模式，在供電系統提供輔助服務，並搭配儲能設備，就像是電力界的Uber，在用電端導入能源管理平台，自己做能源調控，適應發電端不穩定狀況。

黃重球說，這些能源技術服務公司可以充分掌握很好的氣候資訊，一旦預料到有烏雲會造成太陽光電無法發電，就會連結系統內的儲能設備找電。「德國把電力當作產業來發展，配合擴大節能市場規模」，所以有許多創新的商業模式正在發展中。

正當國際間絞盡腦汁降低碳排放量，新的國際貿易規範相應成形，歐盟打算課徵「碳關稅」（CBT），預計2026年上路，若未來美、日都跟進，將嚴重衝擊台灣產業競爭力。而因應蘋果要求供應鏈2030年達到碳中和，台積電不但向沃旭購買920MW綠電，還買下國內6億度綠電憑證，日前更和中油簽署MOU購買綠色天然氣。

「會員們都很緊張！」電電公會理事長李詩欽透露，依據韓國綠色和平數據，若歐盟啟動碳關稅，韓國石化與電子、汽車等主要出口產業，每年要多支出高達5億美元碳稅。在這場減排賽局中，碳排不歸零，一切歸零。

(時報資訊)