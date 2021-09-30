「我沒有個人好惡，但核電在目前歐盟分類上屬於低碳能源，和化石燃料比起來，是國際上鼓勵投資用來解決全球暖化很重要的項目。」中經院綠色經濟研究中心主任溫麗琪說。

8月上旬聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）強調，一旦排除核能，溫室氣體減排的目標將無法達成。清大工程與系統科學系教授葉宗洸說，唯有「核綠共生」才是達成淨零碳排目標的關鍵。

「減煤、增氣、展綠、非核」是台灣能源轉型的政策，但台北大學自然資源與環境管理研究所教授張四立則表示，近期三份最新國際能源趨勢報告，提供核電在2050年淨零碳排可能扮演的角色，台灣內部對核電爭議已久，年底即將重啟核四公投，可供參考。

國際能源署（IEA）在5月指出：2030年至2050年間將有很多創新技術待開發引進，以達到2050淨零碳排目標，包含：先進電池、氫燃料電池、碳捕集與封存，以及核能。UNECE報告則認為，德法的「核能再生能源整合系統」類似燃氣發電的「快速起停」，可以彌補再生能源間歇性缺點。

歐盟執委會請旗下聯合研究中心（JRC）評估核能是否屬於綠能，可納入永續投資項目，3月初步評估是：「關於核電會比其他發電更有害人體或環境的說法，經分析後並無任何科學佐證。」因此JRC認為「核能屬於綠能」，頗具指標意義。

北歐的芬蘭，有四個核能反應爐，提供30％電力，目前正在興建第五個反應爐，打算將核能占比提高到60％，2019年芬蘭公布新能源政策，2035年就能實現碳中和，2029年全面淘汰煤炭。

「非核」是執政黨神主牌、黨綱，神聖不可撼動，但面對缺電恐成常態及全球減碳趨勢，再加上台灣未來每年用電成長2.5％，排碳量勢必越來越大，中央大學管理講座教授梁啟源、葉宗洸、中經院助研究員陳中舜都認為，「非核增氣」必定無法減碳。

「能源政策應該成為政治非軍事區」，台大醫院癌醫中心分院副院長王明鉅說，朝野政黨應簽下能源政策的「停戰協議」，政治人物退場，讓專家進場，來決定台灣核電何去何從，否則台灣的核電爭議永遠無解。他舉韓國為例說，總統文在寅上台後，用「審議式民主」諮詢民意，興建中的核電廠是否續建，政治人物全退場，最後接受諮詢民意的結果，讓興建中核電廠繼續蓋下去。

全球已有130多個國家宣示2050年前達到淨零碳排，並開始積極尋找清潔電力，甚至是「零碳電力」，包含核能在內，在強化核能安全前提下，微軟創辦人比爾蓋茲的新一代核電廠、歐盟的核融合，都成為未來的可能 。

(時報資訊)