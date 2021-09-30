今年513、517全台罕見二度無預警大停電，影響多達562萬戶家庭，徹底粉碎蔡政府「到2030年不缺電」的夢幻承諾。不論是能源專家，還是工商大老齊向蔡政府喊話：當務之急是切實面對台灣缺電的真相，重新檢討躁進的2025非核家園「532」能源轉型政策，至少延後十年。

蔡總統說「2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標！」但清大工程與系統科學系教授葉宗洸直問：2025年，台灣火力發電（燃氣+燃煤）占比仍高達八成，如何減碳？而再生能源發電進度嚴重落後，核電又要準時除役，屆時勢必要依賴火力發電，距離碳中和目標不是愈來愈遠？

葉宗洸指出，這兩次全台大停電凸顯就是缺電，卻是「政府不願面對的真相」。「不承認有缺電問題，就是最大的問題」，中央大學管理講座教授梁啟源說，513、517之後，台電強化需量反應，進行「削峰填谷」，鼓勵廠商在離峰時段用電，降低尖峰用電負擔，「需量反應最多100萬瓩，距離太陽下山後的400萬瓩電力缺口，差距滿大的。」

面對真相 重新調整能源占比

缺電，是工商界的最痛。對企業而言，穩定供電最重要。三三會名譽理事長許勝雄強調「台灣不能再走鋼索」，不管是要綠電還是核能，最重要的是，經濟要發展，就不能有「斷電危機」。以半導體為例，生產過程1秒鐘都不能停電，過去台灣是亞洲四小龍之首，如今卻面臨缺電危機，真是「匪夷所思」。

工總副理事長林明儒說，政府必須務實面對台灣缺電問題，重新調整能源轉型政策。非核家園是蔡政府的理想，但葉宗洸說，缺電事實已擺在眼前，總統就應該誠實面對，出面解決問題，告訴全民：對不起，2025年「532」目標做不到，供電量出不來，如果要做下去就會缺電。

蔡英文在2012年首次競選總統時喊出「2025非核家園」，並將「能源安全視為國家安全」；2016年二次競選總統時則提出「停建核四，核一、二、三廠不延役」，並保證「台灣不缺電」。上任後進一步訂出能源配比天然氣50％、燃煤30％、再生能源20％的「532」目標。

惟2018年六都及縣市長選舉前夕，在民意強烈反對深澳電廠下，政策轉彎，前閣揆賴清德宣布停建深澳電廠，「深澳換觀塘」，以燃氣取代燃煤，隨後經濟部將燃煤占比調降為27％，這是「532」目標首次重挫。

「躁進廢核」是台灣能源轉型政策最大問題。即使全球綠能領頭羊的德國在2000年實施《再生能源法》，直到2022年才完成非核家園，整整花了23年。反觀台灣，2016年宣布廢核，2025年就要達成非核家園，只有短短10年。而德國再生能源占比從5％到20％，走了12年，去年再生能源占比5.4％的台灣，只想花五年達到20％，可謂「一步登天」。

「台灣能源轉型政策，說穿了就是2025非廢核不可」葉宗洸說，退而求其次才是穩定供電。能源專家、工商大老都表示「尊重」蔡政府非核家園目標，但當2025年「532」目標不可能達到時，就不該排除核能選項，工商協進會理事長林伯豐說「做不到不缺電，就請設法使用核電吧！」。

師法日韓 修正躁進廢核政策

其實，在日本2011年311福島核災大浩劫之後，鄰近的韓國、日本都曾宣布廢核，但後來政策都做了「務實」調整，讓核電逐步非躁進退場，可供台灣借鏡。選前主張非核家園的文在寅，上台後讓興建中的核電廠繼續蓋下去；日本前首相安倍晉三上任後重啟核電，最新能源政策草案出爐，2030年核能占比仍維持20％至22％。

解決台灣缺電危機，能源專家、工商大老的共識是：讓核三廠延役；延後2025年「532」非核家園目標；並以2050年淨零碳排目標重新訂定能源政策。

梁啟源認為，2025年「532」的目標至少要延後10年到2035年，2025年再生能源占比能達到10％「已經不得了」，俟燃氣、綠能發電量能上來，再讓核電退場。他根據電力模型推估，2025年最適當能源配比是燃煤32.4％、核能17.5％、燃氣40％、再生能源10％。「至少核三要延役」，梁啟源說，核三延役可以提供近200萬瓩電力。林明儒也認同表示，在未確保綠能穩定供電前，政府應慎重評估核三延役。2021年工總白皮書即主張：政府應思考「2025非核家園」能源配比和「2050年碳中和」目標是否一致，並尋求調和兩者的可能性，畢竟工商界最憂心的是歐盟將啟動碳關稅機制。

8月，大陸鄭州的極端暴雨、颶風艾達襲美，災情慘重，怵目驚心，宛如電影明天過後情節。避免氣候變遷帶來的大災難，比的是誰跑得夠快，2025年能源配比「532」的台灣，依舊擁有八成的火力發電，此時不奮起直追邁向淨零碳排，更待何時？

(時報資訊)