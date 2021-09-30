永慶房產集團29日發布第四季房市前瞻報告指出，因疫情降溫，加上低利、資金潮未歇，民眾看漲房價比率由上季的42％驟升至63％，創下2008年第二季以來新高，七都（含新竹）房價全面漲破上波高點；永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，隨疫情降溫，第四季房市交易量仍可期待，今年全年交易量約33.3～34.6萬棟，有望創近八年新高。

永慶調查顯示，消費者看漲房價比率從上季的42％提升至63％，看跌房價比率由上季的30％降至12％，看漲房價比率創下了自金融海嘯爆發13年以來的新高，超過70％的民眾認為居住地區的房價近一年上漲5％以上，其中，又以新竹房價上漲最有感，50％新竹民眾認為房價上漲一成以上。

葉凌棋表示，第三季各都會區房價較第二季漲幅約在2～6％間，過去一年來，七大都會房價全面上揚，雙北市漲幅約8～9％，其餘都會區均高達12～24％；經過此波大漲，包括房價漲幅落後的台北市在內，七都房價全面突破上波房市景氣高點，顯示自2014年房市反轉後的房價跌幅已補足，甚至繼續再向上突破，持續走揚。

其中，又以新竹、台南房價漲幅最為明顯，已較上波高點再漲超過三成，雙北市因房價基期高，雖已突破上波高點，但漲幅不到5％，相對穩定。

葉凌棋認為，實價登錄2.0、房地合一2.0在7月上路，短期投機客退場，第三季交易量較去年同期減少，不過，隨著疫情逐漸穩定，疫苗施打普及，民眾恐慌情緒降溫，房市買氣逐步回溫，觀察近兩個月的房市交易量已逐步回到疫前水準。雖然央行日前再度加強選擇性信用管制調控房市，不過對自住、置產者影響不大，以目前交易量推估，2021全年交易量有望創八年新高，約在33.3～34.6萬棟之間，年成長2～6％左右。

(時報資訊)