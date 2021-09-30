瑞士洛桑管理學院（IMD）29日發布2021世界數位競爭力調查評比，我國在全球64個主要國家及經濟體中排名第八，較2020年上升3名，為我國自IMD 2017年公布該資料以來，首次進入前十名。

國發會表示，在IMD排名當中，我國在29個超過2,000萬人口經濟體中排名第二，較2020年上升1名；在33個GDP超過2萬美金的經濟體中排名第8名，上升3名。

國發會說，政府將參酌IMD報告，評估我國數位發展優劣勢，作為政府擬訂相關策略參考，未來並將積極推動國家數位轉型，以新思維、新技術重新塑造台灣數位運作量能，加強數位國力。

國發會指出，本次調查評比中，我國七項細部指標晉升全球前三名。其中，「全國平均總研發人力」、「行動寬頻用戶」及「資訊科技與媒體股票市場資本額占GDP的比率」等三項，居全球之冠；其次「高等教育成就」、「研發占總支出的百分比」、「智慧型手機普及率」及「公司敏捷度」均排名第三，表現亮眼。

這次我國知識、科技、未來整備度三大指標評比均全面提升。國發會說，知識面我國排名全球第16，比起上次評比上升2名，全國平均總研發人力上升至全球第一、高等教育成就、研發占總支出的百分比（％）排名皆為第三，顯見台灣對高等教育及研發人才培育不遺餘力。

科技面向我國排名全球第二，較2020年進步三名。其中資訊科技與媒體股票市場資本額占GDP的比率及行動寬頻用戶排名全球第一，技術開發及應用、科學研究法規、智慧財產權、科技發展基金、銀行和金融服務支持商業活動程度、國家信用評比皆有所提升。

未來整備度面向，我國排名第七，較2020年上升1名。其中「公司敏捷度」排名第三、「商業大數據應用與分析」排名第四、「企業對商機與威脅反應速度」排名第五、「智慧型手機普及率」排名第三、「全社會大眾對全球化的態度」排名第四，顯示我國推動數位轉型逐步展現成效。

(時報資訊)