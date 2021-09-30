全球進入電動車時代，化合物半導體成為最具戰略價值的技術之一，工研院29日宣布「南方雨林計畫」正式啟動，整合跨單位研發資源，在台南六甲及沙崙設立化合物半導體的應用研發基地及測試服務。

29日在副總統賴清德、經濟部次長曾文生及億載會長暨宏佳騰董事長鍾杰霖見證下，工研院與台南市政府簽約，雙方將合作打造全台第一座以電動車應用與化合物半導體動力電子為核心的應用產業專區，推動化合物半導體的產業生態系發展，期盼吸引國內外業者落地投資，進軍國際車用化合物半導體的重要供應鏈。

副總統賴清德表示，為了加速推動地方建設，政府逐步落實的大南方計畫，其中強調「用聚落帶動發展」，不只是北部產業往南拓展，也要發揮南部產業現有的優勢，找到可落地發展的新方向。經濟部次長曾文生表示，由於國際減碳、電動車成為一股新趨勢，其中一個關鍵的技術就是化合物半導體，因為做成的元件可以讓電動車、5G及綠色能源設備運作起來比現在更有效率。從明年起政府就會投入新的計畫來發展這些技術，並善用此機會同步帶動南部產業轉型，台南有半導體產業資源、有汽機車零配件產業能量，期許善用化合物半導體的科技創新，串聯出跨領域的關鍵能力。

工研院院長劉文雄指出，隨著電動車與自駕車商機日益發酵，電子零組件與晶片在汽車占比愈來愈高，因此耐高溫、高壓的化合物半導體將是帶領汽車零組件產業前進下世代智慧車輛的關鍵，也是台灣產業跨足車用動力電子的最佳發展機會。南台灣有許多車用零組件廠商，進入全球一級車廠如特斯拉、法拉利及保時捷等國際供應鏈，這些隱形冠軍與客戶關係緊密，工研院結合台灣半導體與汽車零組件供應鏈優勢，扮演技術提供者及整合平台的角色，鏈結產官學研打造南台灣化合物半導體及動力電子產業新聚落。

(時報資訊)

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