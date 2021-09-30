國發會主委龔明鑫29日表示，台灣申請加入CPTPP是按照既定期程進行，從2016年台商資金逐步回流以來，政府下一步就是要展開對外的布局，除了推動新南向、參與CPTPP，還有拓展中東歐市場。對於中國大陸搶先在16日申請加入CPTPP，龔明鑫則說，中國大陸現在的資格，距離加入CPTPP的標準是非常遠的。

至於台灣加入CPTPP的機率，龔明鑫指出，以資格條件來講，也就是國內法規調整部分，加入機率超過50％；至於市場准入條件，必須和不同會員國談判和溝通。因為愈後面入會的標準會被拉得愈高，所以時間點要趕快。

中國大陸16日遞件申請加入CPTPP，我國隨後也在22日遞件申請。龔明鑫29日接受廣播媒體專訪時強調，台灣申請是按照既定期程進行，很早就表達意願，這幾年一直在做準備工作，也和不同會員國溝通，很多會員國已明白表示支持。但無論在市場開放度、法律規範等方面，中國大陸距離CPTPP的要求都很遙遠，除非經濟結構大改變，才有辦法符合相關資格和標準。

龔明鑫還說，台灣和CPTPP的要求已經非常接近了，只有在市場准入、關稅議題，還要再和成員國談判，其他大部分法規都已符合標準。

對於中國大陸申請加入CPTPP，是不是會出現政治考量，龔明鑫回應，是否會出現無法預測，「可能會」。但CPTPP要容納更多夠資格的國家進來，效果才會更好，現在正值全球供應鏈重組時刻，關鍵角色在台灣，台灣加入CPTPP，不單是受惠，還有很大的貢獻，是雙贏。

他強調，CPTPP是高標準、高品質的協定，台灣就盡量去符合其資格和標準，且CPTPP和區域全面經濟夥伴協定（RCEP）不同，受到的政治干擾應該會相對小。

CPTPP除現有11個會員國，龔明鑫說，英國、印尼、泰國、菲律賓等國家也都表達有興趣加入，台灣已模擬若前述國家都加入CPTPP，但台灣沒有加入，估計經濟成長率（GDP）將負0.56個百分點，而若台灣有加入，挹注經濟成長率則會有2個百分點以上。

(時報資訊)