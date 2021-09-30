2022年基本工資調幅上看6％，國發會主委龔明鑫29日首度表示，2021年經濟成長率非常可能超過6％，因此「2022年基本工資調漲幅度可以大一點」，帶動公民營企業加薪風氣；針對受疫情衝擊內需型產業，政府會有配套措施，增加的額外負擔，將由政府來負擔、來吸收。

勞長許銘春也說，對於調漲2022年基本工資有共識，她個人也支持調漲，對連六漲有信心，但還需要經過審議會決定合理調幅。經長王美花也說，已與勞動部討論配套，這是「這是從前從未做過的配套」，將由勞動部宣布。

基本工資審議委員會將於10月8日開會，勞動部依慣例在召開前一周，會邀集勞資雙方委員召開會前會，28日晚間與勞方委員開會時，勞方提出調漲8％至10％想法，希望這次填補2020年沒有調整的部分，月薪一口氣調漲2千元；29日晚間與資方會前會，資方也認為調漲是勢在必行，但希望漲幅可以考慮到受疫情影響的產業。

許銘春29日在立院表示，最近陸續和基本工資審議委員交換意見，對調漲有共識也有期待，但調幅多少，必須在審議會斟酌企業營運和勞動就業市場狀況，準備相關數據，GDP、就業率狀況等，再決定調幅，「我要澄清沒有調6％這件事情」。

而龔明鑫也強調，調幅尊重審議會決定，惟2021年整體經濟成長不錯，「希望往調整幅度大一點的方向思考。」他說，勞長、經長都提到，是往基本工資調漲方向研議，2020年全球經濟都不好，所以調幅較少，但內需產業開始回溫，2021年經濟成長率可望突破6％，基本工資的調幅應比2020年好。據悉，2022年基本工資將採高調幅，不排除上看近6％。

龔明鑫強調，基本工資調漲政府會有配套，店家額外增加的負擔，「由政府cover」，如確認店家為疫情受創產業、對基本工資調漲負擔能力較弱，店家有僱用基本工資勞工，額外造成的負擔，政府會幫忙吸收。

商總理事長許舒博則直言，經營環境若能回復常軌，企業也不需要政府「買單」補貼，受創服務業是因防疫警戒遲不降級而喘不過氣來，因此建議政府在防疫警戒降級前暫緩實施基本工資調漲案。

他說，目前現實情況是，絕大多數從事業服務業勞工處於無薪假狀態，「這些勞工連領薪水的資格都沒有，調高基本工資，對他們有意義嗎？」

(時報資訊)