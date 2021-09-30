出口暢旺加上振興五倍券支撐年底前景氣，國泰台大團隊29日上調2021年台灣經濟成長率預估，由原先的5％拉高到5.6％，最佳狀況可達6.2％；團隊並預估，2022年台灣經濟成長率可達3.5％，有80％的機率落在2.5％～4.5％區間。

國泰台大團隊共同主持人徐之強表示，若2022年美國、大陸等主要經濟體經濟成長符合預期，即美國有3.8％，大陸有5.5％，台灣2022年經濟成長率有極高機率達到3.5％，是台灣近20年來經濟成長的中位數，但在2021年高度成長後，2022年的表現會相對溫和。

金融情勢方面，央行9月理監事會確定維持政策利率不變，第三季因通膨、疫情與大陸強化監管措施，加上市場處在高點，投資人獲利了結，令國際股市波動加大，台股亦受影響，全球各地金融情勢指數的寬鬆程度都呈現下滑，台灣金融情勢指數亦從先前觸及寬鬆，降到穩定與趨向寬鬆的區間，評估第四季金融情勢將「穩中偏鬆」。

同時，國泰台大團隊分析，若2022年美國物價指數仍高達4％，則美國聯準會（Fed）2022年就會升息，股債市「就會有壓力」。

2021年上半年全球大部分國家都因疫情受控及疫苗普及，經濟大幅反彈，但下半年則有經濟趨緩的情況，預估2022年各國經濟成長率多數低於2021年，如國際貨幣基金（IMF）預估全球2021年經濟成長率是6％，2022年則是4.9％；美國則是2021年7％、2022年4.9％，歐元區兩年度的數據分別是4.6％與4.3％；大陸則為8.1％與5.7％。

徐之強表示，台灣出口會受全球主要市場經濟表現的影響，尤其是美國與大陸，美國經濟每成長1個百分點，台灣會增加0.5個百分點，大陸每1百分點對台灣經濟影響是0.3個百分點；大陸近期能耗雙控、限電等措施，2022年恐無法達長期經濟成長中位數的6％，大約是5.5％，美國則約3.8％，只要兩地區不低於此預期，台灣2022年就有3.5％，可維持20年中位數，表現仍算不錯。

國泰台大團隊分析，由於海外需求仍暢旺，加上國內疫情逐漸受控與疫苗接種比率持續攀升，同時搭配振興五倍券即將上路，研判2021年10至12月台灣經濟氣候，將擺脫象徵景氣低迷的「陰」，轉向景氣穩定的「朗」；出現「朗」的機率在40％以上。

(時報資訊)