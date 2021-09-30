受制於產能及全球運力限制、JUST-IN-TIME模式等因素，醞釀出的「全球晶片風暴」2021年持續發酵，元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源29日指出，台灣2020年、2021年出口表現亮麗，主要就是受惠半導體，在半導體晶片設計、製造、封裝、測試四階段均扮演要角，全球晶片危機讓台灣出口表現特別好，全世界也都關注「台灣例外論（Taiwan Exceptionalism）」。

元大寶華綜經院分析，以製程來看，台灣晶圓產能為全球第一，且高階製程領先各國幅度甚大，近年全球半導體需求強勁，台廠相應加大積體電路等相關產能，使得台灣晶圓產能位居全球第一，諸如抓穩科技發展趨勢的台積電、聯電等台廠營收，占全球半導體營收逾60％，遠高於韓國的18％、大陸的6％。

就全球貿易量增長走勢來看，全球半導體需求急遽上升，台灣半導體晶片生產鏈帶動ICT產業出口表現優異。元大寶華綜經院上修2021年輸出成長率預測，從3月的5.16％上修至18.1％、2022年為4.96％。另一方面，也因輸出大增，衍生消費、投資的需求，2021年輸入成長率預測，亦從3月的3.97％上修至18.05％、預測2022年為5.98％。

梁國源強調，即使全球經濟成長力道與貿易量增速不如早前，預料2022年全球及主要國家半導體市場成長依舊可期，台灣半導體業榮景應會延續到2022年。但隨著中美兩強角力的影響，台積電、三星相繼赴美設廠、Intel擴大產能，預估台灣在先進製程晶圓生產方面的全球占比，將逐步下滑，不過，直至2027年前都仍具有領先的優勢。

梁國源也提及，台灣製造業相關指數真的太強了，使得新台幣兌美元匯率和相對於多數亞幣都很強，但這可能讓非半導體業的出口，處於不利狀態，造成經濟復甦的失衡情況更嚴重。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意