元大寶華綜合經濟研究院29日宣布，上修2021年台灣經濟成長率預測至6％，為該院歷年來預測的最高值、亦是各機構間最高估值。但元大寶華綜經院董事長梁國源同時表示，台灣經濟在本土疫情干擾下，內需為主的非製造業表現不穩、產業復甦態樣分歧，2021年經濟最大問題是「內外需嚴重失衡」。

梁國源指出，台灣整體經濟被出口榮景所掩蓋，尤其是半導體榮景帶來輸出、民間投資表現可望持穩，但就民間消費而言，疫情再重創受雇人數眾多的零售、餐飲等服務業，且因疫情反覆，政府不斷推出激勵措施，幫助提振消費，以致警戒措施難大幅放寬，零售銷售依舊低迷。

由於政府不斷推出激勵措施，提振消費，綜合考量下，元大寶華綜經院將2021年民間消費成長率預測，從3月的3.73％下修至1.09％。至於今年經濟成長估值為6％，考量2021年GDP年增的基期很高，元大寶華綜經院估測，2022年台灣經濟成長率為3.2％，並預測各季成長率分別為1.81％、3.62％、3.6％、3.7％，原則上呈逐季走高。

元大寶華綜經院指出，國際經濟機構大多看好2021年全球經濟成長，並預測在高基期下，2022年有望延續佳績，惟當前全球景氣榮景僅是復甦，且各國總體經濟與產業復甦，均呈現明顯的分歧現象，加以國際間的疫苗覆蓋率落差、疫情受控程度有別等問題，「全球經濟看似良好，卻是處於失衡式的擴張狀態」。

此外，近月進口物價明顯走升，助長國產內銷物價，加以極端氣候問題將牽動國際農產品價格走勢，6月後，國際油價多處於每桶70美元以上，近期LNG天然氣價格也劇升，且預期冬季取暖用油需求將大增，料將使消費者物價有走揚壓力。元大寶華也上修2021年消費者物價上漲率預測至1.77％，預測2022年為1％。

通膨議題2021年來在全球發燒，梁國源認為，全球性供不應求推升通膨的隱憂不散，若通膨走高現象持續過久，導致美國聯準會（Fed）現行政策失當甚或緊急轉向，將衝擊美國與全球經濟，是2022年經濟預測的兩大風險之一；另一項風險是大陸大力整治改革開放後的發展模式弊病，可能加劇大陸經濟趨緩。

(時報資訊)